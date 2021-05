Plavšič a Slavia: dohoda od července. Mistr si vyhlédl tři hráče v cizině

Plzeňský brankář Jindřich Staněk a za ním slávisté, kteří se radují z branky do jeho sítě • Michal Beranek / Sport

Plzeňský trenér Guľa musel snést pět gólů do sítě svého týmu • Michal Beránek/Sport

Radost fotbalistů Sparty poté, co Dávid Hancko proměnil pokutový kop v zápase se Zlínem • Pavel Mazáč / Sport

Srdjan Plavšič míří do Slavie a Jindřich Trpišovský má vyhlédnuté další tři hráče z ciziny • koláž iSport.cz

Může to být další zásadní moment v historické rivalitě mezi Spartou a Slavií. Přímo z Letné do Edenu se v poslední době stěhovali například Simon Deli a Josef Hušbauer a podle informací deníku Sport je pravděpodobné, že dalším bude křídelník Srdjan Plavšič. Po skončení sezony má jako volný hráč vyměnit rudou za červenobílou. Srbský fotbalista to sice na sociálních sítích v pondělí popřel, několik zdrojů Sportu ovšem hovoří o tom, že je s mistrem na spolupráci už domluvený. V zamčené části článku také najdete podrobnosti o třech hráčích, které má Slavia podle Jindřicha Trpišovského vyhlédnuté v zahraničí.