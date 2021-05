Hořava: jaro v Plzni, pak konec kariéry? Studuje trenérskou licenci

Hořavovi v červnu doběhne tříletý kontrakt a rozhodne o svých dalších krocích. V aktuální sezoně vypadl ze sestavy, zasáhl do pouhých osmi utkání. Přednost uprostřed pole dostávají pod trenérem Adrianem Guľou jiní. Starty počítá na minuty, s čímž hráč jeho formátu nemůže být spokojený.

Aktuální situace je pro technicky zdatného hráče složitá. Hořava už delší čas naplno trénuje, s týmem po zdravotních problémech maká v plném zápřahu. Jenže na tabuli se základní sestavou jeho jméno chybí, nedostává se na něj ani v době marodky středních záložníků Aleše Čermáka a Pavla Buchy. „Věřím, že bude prostor na to, aby nám pomohl, má stále vysokou kvalitu,“ vyprávěl Guľa na začátku dubna po výhře nad Českými Budějovicemi (2:1). Pořádnou minutáž dal zkušenému hráči pouze v Teplicích (1:0), kde zvládl Hořava celý zápas. Od té doby zase paběrkuje.

Pokud v létě od klubu dostane nabídku na novou smlouvu, musí výrazně slevit na výplatě a smířit se s menší rolí v týmu. Což i při jeho nekonfliktní povaze nebude lehké. Prakticky celou svou éru v Plzni patřil mezi klíčové hráče. Pokud v nějaké době ze sestavy vypadl, tak v drtivé většině ze zdravotních důvodů. Stabilní a kvalitní výkonností si svou pozici vždy vydřel zpátky.

„Když jsem byl mladší a nehrál jsem, pocity křivdy tam mohly být, možná i první roky tady v Plzni. Za tu dobu jsem se naučil neurážet, pracovat, mít víru v to že se to obrátí a na hřiště se dostanu, to je ten nejlepší recept pro každého,“ vyprávěl letos v březnu v klubovém podcastu.

Hráč jeho formátu dlouhodobě nemá zapotřebí naplno trénovat a pohybovat se na hraně lavičky a nominace do zápasu. V jiných ligových klubech by našel uplatnění, kvalitu na nejvyšší úroveň stále má. Logiku by dával návrat na rodnou Hanou, do olomoucké Sigmy už se minulý rok úspěšně přesunul někdejší kapitán Viktorie Roman Hubník.

Vedení Sigmy mu nechává dveře otevřené, uprostřed zálohy by se pro něj našlo místo. Už několikrát o jeho návratu uvažovalo, z různých důvodů na něj ale dosud nedošlo. Olomouc navíc potřebuje od svého odchovance cítit zájem o návrat, což se zatím neděje.

Hořava uvažuje trošku jiným směrem. Usadil se v Kyšicích u Plzně, finišuje studium trenérské B licence. V období jarních lockdownů se trenérskému řemeslu poctivě věnoval a účastnil se pořádaných online lekcí. V mládeži Viktorie navíc druhým rokem běhá jeho syn a hráč s číslem sedm se netají tím, že by ho trénování mládeže lákalo.

„Do budoucna se něco takového může stát. Mám kladný vztah k dětem, s malým si kopu na zahradě. Fotbal mě baví, pro mě je cesta učit děti fotbal,“ přiznal v nedávném rozhovoru otec tří dětí.

Chce se také víc věnovat rodině, tudíž by dávalo logiku, že spíš upřednostní setrvání v Plzni, kde si za uplynulých osm let vytvořil zázemí. V klubu může zůstat v jiné roli a přidat se k bývalým kolegům z úspěšné éry. Marek Bakoš a Matúš Kozáčik patří do štábu Adriana Guľy, Daniel Kolář má na starosti rozvoj mládeže.

Plzeň by přišla o kvalitního a důležitého hráče, fanoušci si určitě pamatují Hořavovu nádhernou branku do sítě Manchesteru City v Lize mistrů, má za sebou i čtrnáct reprezentačních startů a čtyři branky.

Vždy vynikal technikou, fotbalovým myšlením a bezproblémovou povahou, která se až vymykala plzeňským zvyklostem. Vyčítat mu lze slabší úspěšnost v soubojích a někdy zbytečné přibrzďování útočných akcí, kdy raději volil přihrávky do stran, nebo se mazlil s míčem na příliš mnoho dotyků.

