Fukal o Spartě: Vrbu to vnitřně užírá, musí se něco rychle udělat

Slavia vyhrála všechna tři derby v sezoně při celkovém skóre 8:0. Je nyní opravdu tak velký rozdíl mezi ní a Spartou?

„Naprosto to odráží realitu. Viděl jsem někde fotku Lukáše Juliše, jak je opřený o tyčku. Ta je symbolická. Nebo se podívejte na sólo Masopusta. Obešel všechno, co šlo, a Kuchtovi to předložil do prázdné brány. Gól můžete dostat od jakéhokoliv mančaftu, ale tohle jsou situace, které vypovídají o tom, že pohoda, kvalita a rozpoložení Slavie jsou úplně někde jinde. Sparta se nachází v situaci, kdy se musí hodně rychle něco udělat, aby to takhle nebylo dlouhodobě.“

Dlouhodobý náskok ale Slavia má, v derby neprohrála už čtrnáctkrát za sebou. Pro Spartu tahle bilance musí být frustrující, že?

„Je to opravdu velká porce zápasů, ale Slavia je strašně moc vepředu, a to ve více odvětvích. Před pohárovým utkáním jsem slyšel spoustu názorů, že Sparta je v situaci, kdy by mohla tenhle zápas zvládnout. Ale během určitého úseku utkání se tyhle představy rozpustily úplně vniveč, byl vidět markantní rozdíl. Po nástupu trenéra Vrby a úspěšných výsledcích na začátku jsem si myslel, že by to mohlo někam směřovat. Ale velká pravda je, že ti soupeři nebyli tak kvalitní. A když přišly zápasy pravdy, ukázalo se, kde se ten tým momentálně nachází.“