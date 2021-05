Manažerské selhání v Brně: trumfy z Líšně, nevytěžený Krejčí i (ne)pokuta

Jeho základnou dlouho byly Teplice, tam mu vyrostly i obě dcery. Na okraji rodného Brna má Svatopluk Habanec dům a začne trénovat nedalekou Kuřim v krajském přeboru.

Oba kluby, k nimž má ve FORTUNA:LIZE nejblíže, spolu na dálku zápolí o udržení mezi elitou. Drama jde do cílové rovinky. A trumfy drží v rukou Severočeši.

Jakou šanci má Zbrojovka?

„Moc bych jí záchranu přál, ale vzhledem ke ztrátě, kterou má, to bude velice složité. Bojím se, že ji nezvládne. Nevidím to úplně reálně. Navíc když Brno hraje v Liberci a na Spartě.“

Nepřišlo vám, že klub šel jako nováček do ligy nepřipravený?

„Vezměte si, že poslední dva postupy Zbrojovky byly papírové. Když pak nakoupíte drahé hráče, máte větší šanci uspět, než pokud řeknete těm stávajícím: Vykopali jste si to, tak hrajte. Pokud dojde k sestupu, vůbec nebude sranda dostat se zpátky. Zvlášť ne příští sezonu.“

Ukázalo se, že vsadit v nejvyšší soutěži na borce z SK Líšeň nebyl dobrý krok, že?

„Před dvěma lety hrála Líšeň třetí ligu, do druhé postoupila za vteřinu dvanáct. Když mají ti kluci přeskákat prakticky dvě soutěže, není to jednoduché. Je otázka, jestli se nemělo podívat do jiných klubů. Brno je na tom geograficky tak dobře, že by mělo mít vztah minimálně s pražskými S. Tak, jak to řeší Liberec s Jabloncem. A funguje to. Nedávno ještě hráli ve Zbrojovce sparťané Skalák, Brabec a další. Tohle už není.“

Tušíte proč?