Rada: Udělal jsem chybu, týmu patří dík. Boj o druhé místo? Pro mě stres

Jedno políčko si může odškrtnout, zbývají tři další. Petr Rada táhne s Jabloncem za druhým místem, jablonecký pluk srazil v páteční předehrávce Teplice (4:1) a dál dostává Spartu pod tlak. „Pro mě je to stres, jsem nervák, nebude to jiné. Občas mám bělmo před očima, třeba minule s Olomoucí,“ vypráví 62letý trenér. Na Střelnici dostal do finiše ligy euforickou injekci, fanoušci v závěru kromě klubových pokřiků kouči aplaudovali.

Teplice v první půli výrazně pozlobily vaši defenzivu, nakonec ale berete tři body a výhru 4:1. Co na výkon říkáte?

„Vstoupili jsme do utkání dobře, ale brzký gól nám trochu uškodil. Ztráceli jsme balony, hráli komplikovaně, chtěli jsme si vzadu přihrávat na nedobrém terénu. Přečkali jsme dvě situace se štěstím, Teplice zlobily, protože hrály aktivně. Přehrávaly nás. Do druhé půle jsme ale vstoupili aktivně, dali na 3:0 trefou Vojtěcha Kubisty, který dal nádherný gól přes celou bránu. Důležité tři body, hon pokračuje a my na něm jsme. Rád bych ale ještě něco dodal k první půli…“

Povídejte.

„Byla to trochu moje chyba, dva dny před zápasem jsem dal výživnější trénink. Na hráčích bylo vidět, že mají zatuhlé nohy, chyběla živost. Zpětně jsem si to přehrával a říkal jsem si, jestli jsem náhodou trénink neudělal těžší, než měl být. Beru to na sebe, pauza byla kratší, protože jsme hráli naposledy v neděli a pak v pátek. Makali jsme, jako kdybychom měli před sebou ještě dvacet zápasů, takže to říkám, aby nevypadalo, že je vše dobře (úsměv). Tým každopádně utkání zvládl, patří mu dík. Teplice jsou nepříjemný soupeř, každopádně se držíme dál v popředí.“

Ve dvacáté minutě ale musel střídat klíčový střelec Ivan Schranz. Jak to s ním vypadá? A co říkáte na Martina Doležala, který nasázel hattrick a rozhodl duel?

„Jde o svalové zranění, uvidíme. Podchytil to každopádně na začátku, nešel potom do sprintu, ale víte, jak to je… Musíme udělat vyšetření, což bude v sobotu a neděli, pokud se potvrdí zranění, nedá se nic dělat. Nejsme Slavia, že bychom měli pětačtyřicet hráčů, máme jich sedmnáct. Zranění k fotbalu patří, čekají na šanci další. A co se týče Martina Doležala, nejde o jeden konkrétní zápas. Je pro nás důležitý pokaždé, i když jsem za něj rád, že se prosadil a dal tři branky. Jsem rád za každého hráče, pro něj jen dobře. Odpracuje toho strašně moc. Byla by každopádně škoda, kdyby musel Ivan Schranz pauzírovat, protože usiluje o krále střelců. Hráči chtějí usilovat o trofeje. My můžeme být jen rádi, že máme takové dva útočníky. Důležití jsou pro nás ale všichni. Ti, co hrají, i hráči na lavičce.“

SESTŘIH: Jablonec - Teplice 4:1. Doležal koncertoval, hosty sestřelil hattrickem

Zakázal jste z pověrčivosti v kabině řeči o druhém místu, nebo jdete do koncovky naopak sebevědomě?

„Nebudu říkat, že to hráči nevnímají. Mluví o tom, je jejich zásluha, že hrají nahoře. Bojujeme s top týmy, i když jsou úplně jinde rozpočty i kádry a doufáme jen, že je budeme zlobit až do konce. Že bych přišel do kabiny a viděl, že hráči sedí a říkají ‚ty bláho, jsme druzí‘, to určitě ne, ale jdeme zápas od zápasu. Všechna utkání jsou těžká. Nepsané fotbalové pravidlo říká, že dvakrát za sebou se doma nevyhrává. Těší nás, že jsme to zvládli proti Olomouci a teď Teplicím. Bojujeme. Vnímáme, že jsme druzí a bojujeme se Spartou, ale nespouštíme z očí každopádně ani Slovácko, které má silný a konsolidovaný tým. Snažíme se dělat body, abychom se udrželi v popředí. Každopádně pokud přijde tlak z novin, strhnu pozornost na sebe, to určitě. Hráče mi nechte v klidu, ať hrají (směje se).“

Pozornost na vás byla minimálně na konci zápasu, kdy fanoušci na stadionu hlasitě vyvolávali vaše jméno.

„Zaznamenal jsem to, ale… Zažil jsem to už kolikrát a pak přišla rána, že jste dostal šutrem a sotva odešel do kabiny. Jsem za to rád, ale pro mě jsou důležití hráči. Určitě fanoušky neopomíjím, když se daří, je to pozitivní. Když se nedařilo, měl jsem tu problémy s fandou na tribuně. Teď nemá důvod křičet, možná čeká, až se nebude dařit a vyrazí na mě. Jsem připravený. Vlny přichází, jednou jste nahoře a jednou dole. Hráči hrají za Jablonec a hrají dobrý fotbal, to je pro mě důležité, i když tentokrát beru první půli na sebe a chci z toho tým trochu vyhodit. Byl bych rád, aby diváci mohli chodit ve větším počtu. A ať klidně pak křičí, že má jít Rada ven, jsem zvyklej. Takhle to prostě je. Jen ať chodí na fotbal, nemáme teď moc radosti. Když vidím, co se děje v novinách – vlastizrada a další… Choďme na fotbal, bavme se fotbalem, to je to, co vás lidi udrží při životě. Do těch ostatních věcí stejně nemáme moc šancí sáhnout, i když bych sáhnul rád.“

Teplice dál hrají o záchranu, dlouho jste v klubu působil. Jak vidíte jejich situaci?

„Nespadnou. Udrží ligu, přestože je Brno také dobrý mančaft, ale zápas doma s Teplicemi bude Zbrojovku mrzet dlouho. Čtyři body jsou hodně i vzájemný zápas hraje roli. Vztah ke klubu mám, bohužel mezi námi nejsou Franta Hrdlička a Štěpán Popovič, kteří postavili Teplice na nohy. Rád na ně vzpomínám, pokud jsem byl v Teplicích, držím jim palce. Sestup ale nepřeji nikomu, ligu si zaslouží i Brno, odkud vzešla řada skvělých fotbalistů. Kdyby se řeklo, že nikdo padat nebude, nevadilo by mi to (směje se).“

Jak vlastně boj o nejvyšší příčky tabulky berete? Stres, nebo spíš zážitek, který si užíváte?

„Užívám si každého dne, kdy se ráno probudím. Koukám jen, abych vstal a mohl se postavit. Pro mě je to stres… Jsem nervák a už to jiné nebude. Musím to takhle doklepat a doklepu to, jestli to bude tady, nebo někde jinde, to už se nedá nic dělat. Tyto dny, kdy se hraje v šest večer, je to pro mě hrozné. Kdyby se hrálo ve dvě, ušetříte čtyři hodiny, takto jsem celou dobu nervózní. Já určitě. Žiju s týmem, chci, aby hráči vyhrávali. Minulý týden jsme prohrávali s Olomoucí, i když soupeře nepustíte za půlku… To mám bělmo před očima a jsem vyřízenej. Někdo jiný by řekl, prohráváme a půjde to dál, já ne. Závěrečná tři kola budou boj, pro lidi napínavý. Věřím, že se ještě rozšíří kapacita lidí, ať mají lidi přísun zábavy. Aspoň fotbal ať baví a mohou fanoušci chodit na stadiony.“