Plzeň láká karvinského Ostráka! Jaká je cena a kde může být zádrhel?

Po Janu Vodhánělovi z Bohemians je tu další potenciální posila pro Plzeň. Vicemistr jedná o příchodu Tomáše Ostráka, který patří německému Kölnu a v této sezoně hostuje v Karviné. Oba mladí a talentovaní hráči přitom mají stejného agenta – Haralda Schiestla. „Bez komentáře,“ reagoval na dotaz Sport rakouský impresário. V zamčené části textu najdete detaily možného transferu, včetně odhadované částky i zádrhele, který by mohl přestup na západ Čech zhatit.

Pokud se Viktoria chce v příští sezoně vrátit do boje o titul, potřebuje čerstvou energii a mladou krev. Proto svůj zájem stočila na ofenzivního univerzála Tomáše Ostráka. Reprezentant do jedenadvaceti let je kmenovým hráčem německého Kölnu, nicméně v této sezoně hostuje v Karviné. A upoutal svou rychlostí, akčním rádiem i technikou, v počtu driblinků je v celé soutěži na šestém místě.

Na podzim proto Ostráka monitorovala Sparta, jenže její trenér Pavel Vrba má momentálně jiné přestupové priority. Rád by na Letnou přivedl Michaela Krmenčíka z Brugg a Patrika Hrošovského z Genku, své staré známé z Plzně.

A právě do Štruncových sadů by se v létě mohl přesunout Ostrák.

„Vedení Viktorie o jeho přestupu jedná,“ sdělil deníku Sport dobře informovaný zdroj.