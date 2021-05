Ostrák a Papadopulos? Minimálně jednoho chceme udržet, říká Weber

„Já bych je rád oba udržel, s hráči mluvím, ale jestli s nimi mluví i jiní, to neovlivním,“ odpovídal Weber na dotaz ohledně Ostráka a Papadopulose. „Samozřejmě jsem četl o zájmu Plzně o Tomáše, číst umím, ale neptám se. Svoje požadavky ke kádru jsem řekl. Ostatní mám z doslechu a jestli oni, nebo jejich agenti, jednají? K jednání mě nevezmou,“ pousmál se kouč. „A spekulovat a nahazovat udičku do novin? Nevím.... Věřím, že minimálně jeden z těch dvou zůstane.“

Představu o doplnění kádru už Weber má. Naznačil, že mu chybí agresivnější a rychlejší hráči. „Chybí mi větší agresivita v osobních soubojích, chuť vyhrát, proto nám soupeři sbírají spoustu míčů kole půlky hřiště, vyhrávají souboje,“ říká kouč. „Proto máme začátky takové ospalé. Kvalitu máme, do hry se ti kluci časem dostanou. Ale máme moc hráčů, co jsou pomalu zážehoví. Jsou to takové diesly. Trvá to, než se rozjedeme a pak se ztráta nemusí dohnat.“

O týmu už si Jozef Weber udělal obrázek. Karvinou vedl v sedmi zápasech jarní části FORTUNA:LIGY. Vyhrál s ní ve Zlíně (2:1) a s Budějovicemi (3:0), remizoval s Plzní (1:1) a v Pardubicích (2:2). Bez bodu skončil v Jablonci (0:3) a doma s Příbramí (0:1) a se Slováckem (0:2). Tým se zachránil, ale má vyšší ambice.

„Zaplaťpánbůh za rychlých sedm bodů a záchranu,“ oddechl si Weber. „Líp se mi na to dívá s nadhledem. Jsem tady krátce, ale jsou zápasy, kdy už vidíte, jak se hráči koncentrují měsíc po příchodu, nebo na zápas, kde relativně o nic nejde. Štve mě to. Po Budějovicích to z hráčů opadlo, někdo si možná řekl, že je konec sezony. Bavíme se o hráčích, nějakou strategii máme.“

Změny by ovšem neměly být velké. „Nejsem zástupce veletočů, mužstvo má solidní základ i přes moji kritiku domácích zápasů s Příbramí a Slováckem. Bylo to o mentalitě a dieslech. Posil nemusí být moc, dva, tři, čtyři hráči. Co by se nám typologicky hodili, aby to bylo promíchané. Abychom tam měli i rychlé hráče. Na tom budeme pracovat,“ dodal Weber.