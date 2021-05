Siegl: Drony nad hřištěm? Na to Bílek není. Defenzivní nálepku vylučuju

Zvládne Michal Bílek angažmá v Plzni?

„Už byl v hledáčku Plzně dřív, spojitost mezi ním a klubem tam byla. Michala znám ze Sparty, kde jsem mu dělal asistenta. Udělali jsme tam double, takže super výsledek. Ve spojení s Horvim (novým asistentem Pavlem Horváthem) to může fungovat, on všechny hráče zná. Mně Michal nevolal, nevím proč (úsměv). Ale ligu zná a bude chtít být úspěšný, Plzeň patří na horní příčky.“

Co bude muset v týmu změnit?

„V kabině to za trenéra Guľy asi bylo v pořádku, ale Michal je přeci jen víc lidský, s Horvim budou mít k hráčům ještě blíž. Není to jen o kabině, ale především o výsledcích na hřišti. Ztráty se slabšími týmy znamenaly, že trenér Guľa skončil. Měl propracované programy, drony nad tréninkovým hřištěm, na tohle Michal úplně není a dělá to podle svého.“

Jaký je trenér? Ustoupí z rozestavení 4-3-3, které preferoval Adrian Guľa?

„Už když jsme byli spolu ve Spartě, systém se měnil, musíte reagovat na soupeře. Michal hrál na dva útočníky, Beauguel s Ondráškem by tohle mohli splňovat. Trenér Guľa někdy na průběh zápasů nereagoval tak, jak by asi měl, v tom byla chyba. Přeju Michalovi, aby Plzeň zvedl, čeká ho hned těžký zápas na Spartě.“

Na něj jsem se právě chtěl ptát – jak tuhle zkoušku muž spjatý s Letnou zvládne?