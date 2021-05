Bílkův plán v Plzni: na Spartu tři stopeři, odnese to Ba Loua či Kopic?

Stále v ruce drží vysoké karty. Viktoria Plzeň se může do pohárové Evropy dostat z domácí ligy i z MOL Cupu. Už to ale není zadání pro Adriana Guľu, nýbrž pro Michala Bílka. Slovenský kouč byl pár hodin po sobotní blamáži s Příbramí (3:3) odvolán, v pondělí už vedl trénink nový šéf. Co může v krátké době změnit zkušený trenér?

„Jsem rád, že jsme se s Michalem Bílkem velmi rychle domluvili na všech podmínkách a v pondělí ráno došlo k podpisu smlouvy do roku 2023. Naším cílem je nyní dodat týmu nový impuls, dobře se nachystat na závěr sezony a samozřejmě zlepšit herní projev,“ prohlásil krátce po Bílkově jmenování plzeňský majitel Adolf Šádek.

Co se skrývá pod formulací „zlepšit herní projev“? Jednoznačně hrát mnohem organizovaněji a bezpečněji směrem k vlastní brance. To je momentální úkol číslo jedna pro Bílka. Pokud to nesvede, nemá s týmem šanci uspět. V posledních dvou duelech Plzeň hořela vzadu těžko uvěřitelným způsobem. Na Slavii schytala búra a mohla dostat naloženo klidně dvakrát tolik. Jen si vzpomeňte, co všechno pochytal Jindřich Staněk… V sobotu ji pak třemi kusy vyděsila podprůměrná Příbram.

Proto Bílek nelenil a na prvním tréninku se hned pustil do drilování taktických schémat. Potřeboval urychleně mužstvu říct a ukázat, jak se pod ním změní hra. „Byl to taktický trénink, měli jsme dva dny před zápasem. Řekli jsme si, jak bychom asi chtěli hrát. Mám z toho dobré dojmy,“ sypal ze sebe šestapadesátiletý kouč.

S upraveným nakrátko střiženým plnovousem vedl první jednotku, garde mu dělal Pavel Horváth. Podle informací Sportu vyslovil právě Bílek velké přání, aby mohl mít plzeňskou ikonu po svém boku. Nešlo o nápad Adolfa Šádka, nicméně požadavku nového trenéra se nebránil.