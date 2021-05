Analytik o úpadku Dukly, flopu Sparty i kauze Plavšič: Bude to trefa!

V deníku Sport byl publikován dvoustránkový rozhovor s bývalým asistentem trenéra Dukly Praha Jurijem Dinaburským. Protože v rozhovoru i článku samotném se objevila řada zavádějících, nebo přímo nepravdivých informací, cítím se být povinen na ně reagovat a uvést je na pravou míru. Především Dukla nikdy neavizovala, že ji pád z FORTUNA:LIGY pomůže, jak uvádí v úvodu článku fotbalový expert deníku Sport Jakub Dvořák. Právě naopak, celou dobu mobilizoval klub zdroje k záchraně. Celková výše rozpočtu v sestupové sezoně 2018/2019 přesáhla 100 milionů Kč a byla tak nejvyšší v moderní historii klubu a zcela nepochybně vyšší než u řady klubů, které v první fotbalové lize setrvaly. Pan Jakub Dvořák si zřejmě spletl názor trenéra Skuhravého, vyslovený po sestupu v souvislosti s Karvinou, s názorem Dukly. Za trenérův nešťastný výrok jsem se osobně sportovnímu řediteli Karviné, panu Lubomíru Vlkovi, omluvil. Samuela Dancáka nebylo třeba z Radotína tahat. Byl v Dukle od roku 2016 a o jeho talentu se vědělo. Na soupisce A mužstva figuroval už pro sezonu 2017/2018, tedy v devatenácti letech. Do Radotína šel na hostování, aby měl herní vytížení, a z něj se opět v lednu 2019 do Dukly vracel. Jurij Dinaburskij dále píše, že když přicházeli do klubu, měla Dukla na kontě 7 proher, se kterými se nikdo před tím nezachránil. Poněkud pozapomněl, že u těch sedmi porážek už jako člen realizačního týmu byl, protože pro Duklu začal pracovat od počátku července 2018, tedy za trenéra Drska a tudíž ještě před zahájením oné neslavné série. V této souvislosti je třeba připomenout, že s nástupem nového hlavního trenéra, Romana Skuhravého, přišli dva mimořádně kvalitní, velezkušení stopeři, Raspopović a Ďurica, aby zpevnili střed obrany. Nebylo to levné, ale sám hlavní trenér o nich v pořadu Dohráno prohlásil, že jsou nejlepší v lize. To je další důkaz, jak se klub snažil nevyšší soutěž zachránit a realizačnímu týmu pomoci. Ve světle této skutečnosti se jakékoli tvrzení o tom, že sestup Dukle pomůže, jeví jako blábol. Závěrem bych chtěl říci, že pracuji ve funkci předsedy představenstva FK Dukla Praha, a.s. už téměř 6 let a o příčinách pádu Dukly do druholigového průměru bych mohl napsat knihu. Je jich mnoho a každý z nás, kdo se na vedení Dukly od roku 2007 jakkoli podílel či pro ni v nějaké formě pracoval, a platí to samozřejmě i o hráčích a realizačních týmech posledních pěti – šesti let, na tom nese svůj podíl. Jen míra či velikost toho podílu se diametrálně různí.