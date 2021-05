Bílek proti Spartě: Ve hře okamžitá změna. Kdo obsadí klíčové pozice?

Správně, Bílek si pohrává s variantou, že na Letné vyšle své nové podřízené do akce v rozestavení se třemi stopery. Pro kouče nic neobvyklého. Takhle svoji fotbalovou filozofii prezentoval ve Zlíně i v mnoha duelech během nedávného kazachstánského dobrodružství. Pro Viktorii je to ale velká novinka!

Plzeň se dosud přísně držela čtyřhlavé defenzivní linie. Hrála tak v obou érách Pavla Vrby, stejný přístup vyznával také slovenský kouč Adrian Guľa. Ani další trenéři, kteří neměli v klubu tak dlouhou životnost, z tradiční šablony nevystoupili.

Nový mozek strategických operací na západě Čech by podle některých zdrojů měl dnes proti Spartě použít rozestavení 3-5-2. Jak by to v praxi mohlo vypadat?

Vzhledem k tomu, že zdravotně je v pořádku Lukáš Hejda, nemusí Bílek příliš přemýšlet nad složením stoperského tria. Zprava by práci zastal Filip Kaša, momentálně stoper s nejlepší formou. Uprostřed by vše dispečersky řídil právě Hejda a na levý kraj by se postavil výkonnostně nestálý a hojně kritizovaný Jakub Brabec.

Dalším důležitým bodem jsou halvbeci. V tomto systému mají zásadní roli. Je bezpodmínečně nutné, aby na této pozici hráli borci dokonale fyzicky připravení, rychlostně i vytrvalostně na výši. Charakteristiku absolutně splňuje Milan Havel, jemuž nedělá problémy se v závěrečných minutách opřít do podrážek a podstoupit šedesátimetrový sprint. Proto právě on by mohl být ideální variantou na pravou stranu. Kdo připadá v úvahu vlevo? Škrtněme si veterána Davida Limberského. Je zraněný. Pokud by byl v pořádku, mnohem více mu seděla pozice stopera. V úvahu určitě připadá zimní posila Šimon Falta, ale vzhledem k lepší práci do obrany může Bílek spíše ukázat na běžecky solidního Matěje Hybše.

Střed zálohy by příliš nezměnil. Vyautovaný je zraněný Pavel Bucha, jistotou je Lukáš Kalvach s Alešem Čermákem. K nim se hodí buď Pavel Šulc, či Miroslav Káčer. Pak zbývá sestavit agresivní útok. Pokud nebude zdravotně limitovaný Jean-David Beauguel, půjde do akce. O pozornost si jistě říká i Zdeněk Ondrášek. Těžko naskočí pospolu. Proto může být variantou Lukáš Matějka, případně Šulc, jehož však sráží špatné chování v koncovce. Nezapomínejme ani na Jana Kopice, to může být tajný trumf.