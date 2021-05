Hübschman si dá ještě rok, už pomáhá Peltovi. Výhodnější třetí místo?

Trenér Petr Rada je rád, že o důležitou postavu mužstva nepřijde. Byť Tomáš Hübschman už nepatří mezi stabilní členy základní sestavy, i v další sezoně se bude hodit. Jako lídr kabiny a případně i na hřišti. „S Hybšou jsme seděli, svou pozici zná. Věk se nedá zastavit, ale jeho výkonnost zas nešla tak rapidně dolů, aby to musel zabalit,“ prohlásil kouč.

Jablonec finišuje za famózním úspěchem. Tři kola před koncem FORTUNA:LIGY drží druhé místo. Pokud dnes Sparta porazí v dohrávce Plzeň, díky lepšímu skóre ho odsune na bronzovou příčku. I ta však znamená vstupenku do pohárové Evropy. Tu už mají Severočeši v ruce.

To je pro bosse Miroslava Peltu skvělá zpráva, pokladna nutně potřebuje ekonomickou injekci. „Míra má chuť, vidí, že bojujeme se Spartou. Budeme se prát, ale vůbec se o druhém místu nebavíme. Že by kvůli tomu chodil do kabiny? To vůbec. Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že budeme v této pozici, bral bych to jako hodně přitažené za vlasy,“ reagoval kouč. „Předsezonní prognózy a řeči o vybrakovaném kádru Jablonce mě motivovaly a nabíjely,“ přiznal.“

Výhodnější třetí místo?

Ve finále může být třetí místo dokonce finančně lukrativnější než postup stříbrného celku do druhého předkola Ligy mistrů. Vede z něj víc cest do skupiny Evropské ligy. „Někdo to říkal, ale já tyhle klíče nesleduju,“ ujistil Rada. „Nikdy bych neřekl hráčům, že je výhodnější být třetí než druzí. To mají schválně prohrát? Něco takového ode mě neuslyší ani vedení. A kdyby to někdo řekl mně, tak ať si to dělá sám. Pro mě by to nemělo cenu,“ dodal rázně.

Spekulace blízko k Radovi netahejte. Když mu dáte na výběr, zvolí jednoznačně sportovní stránku. Být druhý před Spartou, to by bylo pro Jablonec terno. „Budeme bojovat do posledního kola. Hráče chci takto motivovat,“ zdůraznil. „Když někde zakolísáme a Sparta nás předběhne, co se dá dělat. Jen musím vědět, že jsme do toho dali maximum.“

Pod Radovým bičem nehrozí, že by někdo ubral nohu z plynu. Kouč jde příkladem. „Ty čtyři roky mě stály hrozně moc psychických sil, ale nelituju toho. Hráči jsou tady spokojení, jednám s nimi na rovinu. A většina z nich se zlepšuje. Třeba Smejkal, který přišel z Jihlavy, hodně vylezl nahoru. Funguje nám to, máme klid na práci.“

Nezmar Pelta už plánuje na léto posílení kádru. V merku má stopery Marka Suchého (Augsburg), Petra Buchtu (Zlín) či záložníka Christa Tiehiho (Opava).