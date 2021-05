Hložek pálil z otočky: Musí nám to vlít krev do žil, Vrba nás dobře připravil

Pět zápasů v řadě Sparta ve FORTUNA:LIZE nenašla na Viktorii Plzeň recept. Pětkrát za sebou se Západočechy padla. Od středeční dohrávky 23. kola už to neplatí. Jedním z hlavních aktérů, kteří se za to přičinili, byl osmnáctiletý útočník Letenských Adam Hložek, který parádní vyrovnávací trefou nastartoval sparťanský obrat. Pražané se tak vrátili díky výhře 3:1 a lepšímu skóre na druhé místo před Jablonec. „Jsme nadšení, tohle nám musí vlít krev do žil. Do závěru ligy už musíme všechno zvládnout a vyhrát,“ hlásil mladý forvard po utkání pro klubový web.

Zasloužené vítězství?

„Samozřejmě to byl zápas plný emocí, tak to s Plzní vždycky bývá. Prohrávali jsme, ale celý zápas jsme soupeře nepustili do větší šance, mimo ten roh. Věřili jsme, že to otočíme, a když budeme hrát pořád stejně a budeme trpěliví, tak ty góly přijdou. Myslím, že pro nás hráče i pro fanoušky to bylo fantastické utkání. Jsem rád za celý tým a za tři body.“

Čekali jste, že Plzeň se odebere k takto pasivní hře a bude převážně bránit?

„Připravili jsme se na to, trenér nás připravil na to, že kouč Bílek tam vnese svou defenzivní taktiku. Dobře nás na to trenér přichystal a věděli jsme, že po stranách budeme mít hodně prostoru. A taky to tak bylo. Odehráli jsme skvělý zápas.“

I díky vaší parádní vyrovnávací trefě. Jak se to seběhlo?

„Balon byl ve výšce, přišel mi na pravou nohu. Na levé ruce jsem měl obránce Kašu, kterého jsem si dobře podržel a zvládl jsem ten první dotek dobře. Jsem za to rád.“

Utnuli jste pětizápasovou zápornou bilanci s Plzní. Panuje velká euforie?

„Jsme nadšení, tohle nám musí vlít krev do žil. Do závěru ligy už musíme všechno zvládnout a vyhrát.“

Pomohli vašemu obratu i fanoušci, kteří vás hnali od prvních minut?

„Byli cítit, jak jsme dali první gól, tak úplně ožili. Bylo to, jak kdyby byl plný stadion. Děkuju za podporu, snad takových zápasů bude víc.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 62. Hložek, 85. Hancko, 90+3. Karabec Hosté: 11. Brabec Sestavy Domácí: Nita – Wiesner, O. Čelůstka, Hancko, Matěj Hanousek (76. Souček) – Pavelka, Sáček – Moberg Karlsson (60. Karabec), Dočkal (C), Hložek – Juliš (90. Minčev). Hosté: Staněk – Kaša, Hejda, Brabec (C) – M. Havel, Káčer (72. Hořava), Al. Čermák (72. P. Šulc), Kalvach, Falta – Mihálik (84. Kayamba), Ondrášek. Náhradníci Domácí: Heča, Vitík, Souček, Trávník, Novotný, Karabec, Minčev Hosté: Hruška, Hybš, Hořava, Kayamba, Ba Loua, Koželuh, Šulc Karty Hosté: Mihálik, Brabec, Káčer Rozhodčí Pechanec – Kříž, Hock Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

