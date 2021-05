Ofenziva Slavie: třaskavé posily, obrat se smlouvou i trpký konec

Slavia dokončuje další úspěšnou sezonu, která vyvrcholí za týden ve finále MOL Cupu. V Edenu už ale zároveň přemýšlí, jak být v příštím ročníku ještě silnější. Do ofenzivy má český mistr aktuálně vytipované tři posily. A jaká budoucnost čeká tři zajímavé kmenové hráče, kteří Slavii patří? Projděte si v článku, jak by se útočné složení Slavie mohlo od léta proměnit.

Michael Krmenčík

útočník

28 let

Zejména sparťanská přestupová priorita, do které se ale začíná míchat i Slavia, pro niž by to taky znamenalo posílení útoku. Michael Krmenčík může být drahou posilou, Bruggy za něj zaplatily před rokem a půl Viktorii Plzeň zhruba 150 milionů korun, další velká zátěž bude plat.