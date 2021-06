Hrozba, co škrtla Provoda či Hovorku. Lékař popsal operaci i těžký návrat

Virgil van Dijk přijde stejně jako Provod kvůli přetržení zkříženého vazu o EURO. Podívejte se do galerie na další sportovce, kteří si ve své kariéře prošli tímto zraněním. • Profimedia.cz

Krutá a smutná diagnóza zazněla před časem směrem k Lukáši Provodovi - přetržený zkřížený vaz v koleni. „Kvůli délce rekonvalescence, která se pohybuje od šesti do dvanácti měsíců, jde určitě o jedno z nejobávanějších fotbalových zranění,“ říká Jiří Lošťák, ortoped a ošetřující lékař Sigmy Olomouc. Přečtěte si, jak zranění vzniká, jak nejspíš probíhala Provodova operace i to, proč se hokejisté mohou při obdobném zranění vrátit zpravidla dříve než fotbalisté.

Slávistická hvězda sezony, opora týmu, mimořádně komplexní hráč, kterému nechybí technika ani výdrž. Po vydařené sezoně měl být Lukáš Provod jasnou součástí českého týmu na EURU, kam by odjížděl s ambicí významně zvýšit své šance na angažmá v jedné z TOP zahraničních lig.

Fotbalovou kariéru čtyřiadvacetiletého záložníka ovšem zásadně zkomplikovalo zranění z 31. kola FORTUNA:LIGY. V zápase se Sigmou musel střídat už v 19. minutě poté, co se mu podlomilo koleno. Podrobné vyšetření následně potvrdilo ten nejhorší možný scénář – přetržení zkříženého vazu, jehož léčba potrvá zřejmě déle než půl roku.

„Sportovní tragédie pro Lukáše Provoda i velká ztráta pro Slavii. Lukáši, máš naši absolutní podporu,“ napsal na svůj Twitter šéf klubu z Edenu Jaroslav Tvrdík.

Rychlý návrat Krmenčíka i otazníky nad Hovorkou

Přetržení zkříženého vazu není ve světě fotbalu ničím ojedinělým. V roce 2018 zranění potrápilo například také Michaela Krmenčíka, který se však po osmi měsících zvládl vrátit a v současné době se díky své produktivitě vyskytl v hledáčku obou pražských „S“.

Jinou zkušenost má slávistický stoper David Hovorka, který se zkříženým kolenním vazem laboruje už více než rok a půl. Zranění si poprvé přivodil v říjnu 2019. Jeho návrat trval dlouhých deset měsíců, a když se zdálo, že zdravotní problémy konečně překonal, přišla letos v lednu další rána. Operovaný vaz v koleni opět nevydržel a byla nutná další operace.

„Roztržení zkříženého vazu se děje hráčům po celém světě napříč všemi fotbalovými soutěžemi. V Sigmě máme aktuálně po operaci Jakuba Yunise, v roce 2019 se po náhradě vazu úspěšně vrátil Martin Hála. Kvůli délce rekonvalescence, která se pohybuje od šesti do dvanácti měsíců, jde u fotbalistů určitě o jedno z nejobávanějších zranění,“ přibližuje Jiří Lošťák, ortoped a ošetřující lékař Sigmy Olomouc.

Koleno už se nemusí otvírat

V koleni jsou dva zkřížené vazy – přední a zadní. Říká se jim tak proto, že se ve svém průběhu kříží a mají tak tvar písmene X. Přední zkřížený vaz spojuje holenní a stehenní kost, zajišťuje stabilitu kolene a zároveň zabraňuje jeho nadměrné rotaci.

Přední zkřížený vaz je až 10x častěji poraněný než zadní. Při sportu k tomu dochází v 80 procentech případů nekontaktně, což znamená například při změně směru pohybu, otočení nebo doskoku. Fotbalisté jsou kvůli povaze jejich sportu tedy jednou z nejohroženějších skupin sportovců.

„Při přetržení zkříženého vazu ucítíte někdy až slyšitelné prasknutí v koleni. Sportovec často také udává pocit, jako by mu během úrazu koleno vyskočilo do strany a zpátky. Tak to bylo i u Lukáše Provoda. Už z opakovaných záběrů bylo vidět, jak koleno vyskočilo. Hráč poté není schopen pokračovat, jde ze hřiště a následuje ledování jako prevence otoku. Nakonec jej čeká vyšetření sportovním ortopedem včetně rentgenu a magnetické rezonance,“ popisuje Jiří Lošťák celý proces.

Pokud vyšetření potvrdí přetržení zkříženého vazu, je nezbytná operace, na kterou si třeba Lukáš Provod počkal přes tři týdny. Koleno je totiž nejprve nutné zklidnit, což zpravidla trvá až šest týdnů. Nucená pauza je pak ale daleko delší...

„Dnes se náhrada předního zkříženého vazu provádí artroskopicky – na koleni se udělají jen dva malé řezy, prostřednictvím kterých se vaz nahradí. Dříve bylo pro náhradu vazu nutné přímé otevření kolene. Šlo o složitý zákrok, který znamenal minimálně roční rekonvalescenci a často i úplný konec sportovní kariéry. V současné době už jsou naštěstí postupy daleko méně invazní,“ přibližuje Lošťák.

S artroskopickými operacemi se začalo v devadesátých letech. Například ve Fakultní nemocnici Olomouc byl tento zákrok poprvé proveden v roce 1996 doktorem Danielem Ditmarem, který tenkrát operoval dvojnásobného mistra světa v ledním hokeji a současného trenéra HC Olomouc Jana Tomajka.

Návrat Provoda zatím ve hvězdách

Ačkoliv Slavia na svém webu uvedla, že v případě Provoda by se doba rekonvalescence mohla pohybovat mezi šesti až osmi měsíci, takový odhad je spíše věštěním z křišťálové koule. Obecně ovšem platí, že fotbal je sportem, který lékaři doporučují zařadit až po řádném doléčení.

„Například cyklisté se po přetrženém zkříženém vazu mohou vrátit k tréninkům zpravidla už po dvou až třech měsících. Hokejisté většinou po čtyřech. Jejich výhodou je, že během zápasů smí nosit pod chrániči čtyřbodovou ortézu. U profi fotbalistů to podle pravidel možné není, aby při souboji neporanili protihráče. Z tohoto důvodu jejich rekonvalescence musí trval déle,“ vysvětluje lékař a dodává, že existují i případy, kdy se hráči k plné zátěži vrací až příliš předčasně.

„Profesionální hráči se snaží být co nejdříve zpátky. Znám spoustu fotbalistů, kteří se vrátili do plné sportovní aktivity po 6 měsících od operace, ovšem riziko opětovného roztržení je v takových případech velmi vysoké. U amatérů, které netlačí klubové povinnosti, doporučuji raději klidně i dvanáctiměsíční fotbalovou pauzu.“

Provodův návrat tedy nemusí být vůbec otázkou následující sezony. Nutno ovšem zmínit, že existují i případy, kdy se hráči se zraněním zvládli poprat velmi rychle, a to bez dalších následků. Některé z fotbalových šťastlivců uvádí i Jiří Lošťák.

„Třeba Zlatan Ibrahimovic nastoupil do zápasu už po sedmi měsících. Asi největším rekordmanem, o němž vím, je ale Tomáš Ujfaluši, ten to zvládl po pěti“. Rekordně hladkou rekonvalescenci by si jistě přál i Lukáš Provod a s ním celá slávistická obec.