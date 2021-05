Rada po ráně v Příbrami: Honíme Spartu, výpadek je nepřípustný

Co bylo v Příbrami špatně?

„Soupeř byl bojovnější, hrál víc srdcem. Prohráli jsme zaslouženě. Nepřistoupili jsme k zápasu tak, jak jsme chtěli.“

Přitom jste začali nadějně, Jakub Považanec hned zkraje trefil tyč.

„A pak šel Kratochvíl sám na branku, ale neproměnil. Příbram hrála z hlubokého bloku a my byli směrem dopředu jaloví. Neudrželi jsme míč, chyběl nám pohyb i nabídka. Dali jsme míč jednomu hráči a čekali, co s tím vyvede, nepodpořili jsme ho. První půle byla od nás špatná a do druhé jsme vstoupili stejně, bez agresivity.“

Nakonec jste čtvrt hodiny před koncem inkasovali rozhodující gól. Čím to?

„Příbram trpělivě čekala na šanci, která přišla. Po standardce propadl míč k Mezerovi, který ho dorazil do branky. Nedokázali jsme se mobilizovat, měli jsme jen jednu šanci Pilaře. Nedal, zapadlo to do celkového kontextu. Domácí to pak vůlí a bojovností dotáhli k vítězství.“

Je na vás vidět, že s výkonem vašeho týmu nejste spokojený.

„Vůbec nejsem spokojený. Dvaatřicet kol o něco bojujeme... Neříkám, že bychom měli Příbram jednoznačně přejet, ale rozhodně bychom měli být sebevědomější a fotbalovější. Neměli jsme být tolik ustrašení.“

Jedenáctkrát za sebou jste neprohráli, co bylo tentokrát jinak?

„Nic nemělo být jinak. Měli jsme hrát pořád stejně, ani jsme moc neprotočili sestavu. Chyběl nám jen zraněný útočník Schranz, naopak se nám vrátil Kratochvíl. Chtěli jsme hrát aktivně směrem dopředu, což jsme nesplnili. Proč? Nedovedu si to vysvětlit. Mám týden na to, abych si důkladně rozebral, proč jsme takhle odevzdali zápas.“

Nebojíte se, že jste přišli o šanci na druhé místo?

„Do konce sezony zbývají ještě dvě kola, chceme bojovat. Tenhle výsledek mě zklamal a doufám, že hráče taky. Pokud jsme nahoře, honíme Spartu a jsme na tom bodově stejně jako ona, takový výpadek je nepřípustný.“