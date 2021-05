Zlínská premiéra zaskakujícího Jelínka: Šok! Z chyb jsem naštvaný

Přestože je momentálně největším kandidátem na nového trenéra Zlína podle informací iSport.cz ex-karvinský Juraj Jarábek, což mezi lidmi z fotbalového prostředí rezonovalo i na tribuně ve Vítkovicích během duelu s Baníkem (4:2 pro Ostravu), minimálně do konce sezony patří lavička Janu Jelínkovi (39). Mladý sympaťák změnil rozestavení a vsadil na atraktivnější způsob hry. „Jsme zachránění, takže jsme si řekli, že budeme hrát kombinační fotbal. Máme na to typy, nejsme pod tlakem. Chceme zlepšit rozehrávku, aby to trošku vypadalo,“ řekl i jeho svěřenec Marek Hlinka.

Souhlasíte, trenére? Respektive co vám týden u áčka ukázal?

„Upřímně vám můžu říct, že z chyb, které jsme v zápase dělali, jsem naštvaný. V průběhu týdne nic nenaznačovalo, že bychom se takhle měli prezentovat. Hráči trénovali velmi dobře, v rychlosti, v přesnosti. Pak jsem byl v šoku, co jsme dělali za přihrávky dozadu. Baník jsme tím posílali do protiútoku. Ale zase mi to ukázalo, že kluci umí hrát fotbal, že jsou pracovití, rychlí, jen se to do nich musí dostávat.“

Vy to do nich budete dostávat?

„Domluva je taková, že do konce sezony budu s týmem pracovat já spolu s realizačním týmem, potom se uvidí. To je otázka spíš na vedení klubu, my uděláme maximum.“

Jak hodnotíte utkání s Baníkem?

„Hned nás potrestal za první chybu, čímž jsme se dostali pod tlak. Vstup nebyl dobrý, ale o poločase jsme si něco řekli. Zareagovali jsme na styl Baníku a vyrovnali jsme. Bohužel se nám nepodařilo zápas udržet, v závěru nám došly síly, soupeř pak byl lepší a zúročil to dalšími dvěma brankami.“

Vyšla vám aspoň sázka na Pedra Martíneze, že?

„Chtěli jsme ho vidět, navíc se to nabízelo, protože Janetzký měl karty. Pedro je směrem dopředu kreativní, byl zajímavý. Ale musí pracovat na taktice a na komunikaci.“

Nějaký další aspekt, který pomohl vašemu chvilkovému vzkříšení, vyrovnání a naději na body?

„Oživil nás střídající Lamin Jawo, vnesl do toho trošku energie. Po gólu se klukům zvýšilo sebevědomí. Dostupovali jsme soupeře, což se nám v první půli nedařilo. Z toho vyústila i druhá branka.“

V zápise původně figuroval Lukáš Vraštil, ale nakonec hrál místo něj Dominik Janošek. Proč?

„Už v pátek cítil trošku bolest v přitahovačích, řešili jsme nějakou medikaci. Jestli to půjde, nebo ne. Na dopoledním sobotním rozcvičení to ještě vypadalo dobře, ale jistotu jsme měli až po ostřejším předzápasovém zahřátí. A tam řekl, že nebude stoprocentně připraven.“

Jak to vypadá se zraněným brankářem Matejem Rakovanem?

„Má otřes mozku, jel do nemocnice na vyšetření. Doufejme, že to nebude nic vážného. Byl to nezaviněný střet, kdy soupeř chtěl zakončovat do brány a trefil ho v běhu do hlavy. Nepříjemné.“

Baník - Zlín: Těžká srážka Tetoura s Rakovanem, domácí gólman musel střídat

Ale sudí nejdřív nepískal...

„Abych řekl pravdu, vůbec tomu nerozumím, hned bylo vidět, že došlo k vážnému střetu na hlavu. Nevím, v jakém postavení rozhodčí byl, ale nechápu, proč se hned nepřerušovalo.“

Zmatky byly i v prvním poločase, kdy rozhodčí Radek Dubravský nenechal dohrát Kuzmanovičovu šanci, aby odpískal penaltu a po zhlédnutí opakovaného záběru na monitoru ji zase zrušil...

„Taky nevím, vlastně jsem nepochopil, proč vůbec hru přerušoval... Já faul neviděl. Je to asi o jeho postavení. Já se na to teprve musím podívat, ale ať si to vyhodnotí pak někdo jiný.“

