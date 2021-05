Vyčpělá Plzeň: Kaša jako v MMA, Bílek bez bodu i „Kobra“ v ofsajdu

Pardubice - Plzeň: Kaša by rád do MMA? Jeho kung-fu kop inzultoval Tischlera, červená karta!

Precizní kapitán Pardubic

Příběh Jana Jeřábka, který až v šestatřiceti letech nakoukl do první ligy, napsal další zajímavou kapitolu. Pardubický kapitán vyšvihl na pozici defenzivního záložníka precizní výkon. Včas odebíral balony, vyhrával souboje, četl hru a zapojoval se do rozehrávky. Muž, který vedle hráčské pozice zastával v Pardubicích i roli správce hřiště, může být pyšný na to, kam to na sklonku kariéry se svým srdcovým klubem dotáhl.