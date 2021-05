Plzeňský Hejda: Chybělo nasazení. Snad se dokopeme proti Slavii

Prohráli jste 0:3. Máte pro výkon týmu omluvu?

„Výsledek je hrozný, předvedená hra taky. Možná dvacet jsme trochu hráli, mohli jsme jít do vedení, ale nepohlídali jsme si ofsajdové situace. Pak jsme dostali hloupý gól poté, co jsme nedohráli balon. Vzápětí červená karta… Zápas to sice ovlivnilo, ale rozhodně jsme do druhé půle neměli vstoupit tak, že dostaneme dva góly.“

Jak je možné, že takhle zkolabujete na konci prvního poločasu?

„Měli bychom si to pohlídat, to je bez debat. Dostaneme gól ze situace, kdy nedohrajeme odražený míč a hráče necháme samotného na malém vápně. Tohle si zkušený tým nesmí dovolit. Červená karta Kaši pak byla shodou okolností. Jinou možnost, než jít do souboje takto, ani snad neměl. Druhý poločas už byl hodně špatný. Sice jsme byli v bloku, docházely síly, ovšem chybělo nám jakékoliv nasazení, cokoliv navíc. Zápasem jsme se spíš protrápili. Výsledek je hrozivý.“

Pardubice - Plzeň: Kaša by rád do MMA? Jeho kung-fu kop inzultoval Tischlera, červená karta!

Bylo o poločase v kabině hodně živo?

„Nechci přesně říkat, co se dělo, ale něco jsme si k výkonu řekli. Chtěli jsme se zklidnit, hrát více z bloku, počkat si na brejk, případně standardku. Kromě Pišty (Mihálika) jsme se ale do ničeho velkého nedostali. Bylo to špatný.“

Nastoupil jste s kapitánskou páskou. Mrzí vás výbuch o to víc?

„Ne, o to nejde. Prostě jsem ji měl, nic zvláštního. Hlavně jsem hodně zklamaný z našeho projevu a výkonu.“

Zvednete se před čtvrtečním finále MOL Cupu se Slavií?

„Je to finále… Co by člověka mělo dokopat víc. Budeme hrát o záchranu sezony. Snad to bude vidět.“