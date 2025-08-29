Hašek nominoval Chorého, překvapil s Cedidlou a dočkal se i Beran. Vrací se Vydra
Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek povolal na zářijový zápas kvalifikace mistrovství světa v Černé Hoře a následný přípravný duel se Saúdskou Arábií dva nováčky z Jablonce obránce Martina Cedidlu a záložníka Michala Berana. Vrací se útočník Matěj Vydra z Plzně, který za národní celek nehrál téměř čtyři roky. Z obvyklých členů týmu scházejí zraněný útočník Adam Hložek či bek Vladimír Coufal, jenž má karetní trest. Hašek oznámil nominaci 25 hráčů na dnešní tiskové konferenci.
Jeho svěřenci v září nejprve příští pátek nastoupí v Podgorici proti Černé Hoře a o tři dny později přivítají v Hradci Králové Saúdskou Arábii. Český tým na jaře vyhrál úvodní tři zápasy kvalifikace, naposledy ale v červnu utrpěl debakl 1:5 v Chorvatsku a výrazně si tím zkomplikoval boj o přímý postup na šampionát. V tabulce je sice první, ale Chorvaté ztrácejí jen tři body a mají dva duely k dobru.
Přímo na šampionát projdou jen vítězové skupin, celky na druhých místech absolvují play off. Český tým má díky loňskému triumfu ve skupině B1 Ligy národů téměř jistou účast minimálně v baráži.
Beran s Cedidlou si vysloužili premiérovou pozvánku do reprezentačního „áčka“ díky velmi dobré formě v úvodu sezony. S Jabloncem v novém ročníku ještě neprohráli. Třiadvacetiletý Cedidla se dostal do nominace i díky tomu, že obvyklý pravý bek Coufal nemůže kvůli trestu za žluté karty nastoupit v zápase v Černé Hoře.
„Cedidla hraje buď pravého stopera nebo pravého halfbeka, může být i do obranné čtyřky. Když se na něj podíváte, je mu 23 let a má víc jak 150 zápasů v lize. Takže je zkušený, prošel mládežnickými reprezentacemi. Je to hráč, který prostě v tuhle chvíli, kdy máme absenci Coufala pro žluté karty, na té pozici vpravo v obraně přichází nejvíc v úvahu,“ vysvětlil Hašek.
Beran, který v minulém týdnu oslavil 25. narozeniny, patří k tahounům Jablonce a nejlepším středním záložníkům v české lize. „Má teď formu, v současné době je to jeden ze strůjců jabloneckého tažení. Je to konkurenceschopný tým těm našim nejlepším mužstvům Spartě, Slavii, Plzni. Beran udělal velký progres od doby, co přestoupil z Bohemians. Takže si myslíme, že je to hráč, který by měl dostat šanci,“ uvedl Hašek.
Vydra je s pěti brankami aktuálně nejlepším střelcem nové ligové sezony. Třiatřicetiletý kapitán Plzně má v reprezentačním „áčku“ na kontě 46 startů a sedm branek, naposledy ale nastoupil v listopadu 2021.
„Má vynikající formu. Není to poprvé, co jsme ho chtěli nominovat. Už měl pozvánku minule a předminule, ale měl zdravotní problémy, takže bylo lepší, že se vyléčil. Měl nateklé koleno, tahali mu z něj vodu. Věříme, že bude po zápase po víkendu v pořádku, že ho tady uvítáme. Jeho současná forma ho opravňuje k tomu, aby tady byl mezi námi. Vybojoval si to svými výkony,“ řekl Hašek.
Vedle Vydry se do reprezentace po delší době vrací také stoper Robin Hranáč. Účastník loňského mistrovství Evropy naposledy nastoupil za národní celek před rokem. V minulé sezoně pak v Hoffenheimu prakticky nehrál, ale v úvodu nového ročníku se dostal zpět do základní sestavy.
Chorý je gamechanger
„Já mu věřil od začátku, když do Hoffenheimu odešel, že se prosadí. Akorát to trvalo trošičku déle. Věřím, že teď se prosadil do základní sestavy, že tam vydrží. Byli jsme na něj dokonce podívat, mluvili jsme s ním a vypadá velmi dobře,“ uvedl Hašek.
Poprvé od Eura je v nominaci brankář Vítězslav Jaroš, jenž po přesunu do Ajaxu Amsterodam plní v nizozemském klubu roli jedničky. Dalšími dvěma gólmany jsou Matěj Kovář a Jindřich Staněk. Nedostalo se tentokrát na plzeňského Martina Jedličku či náhradníka v Tottenhamu Antonína Kinského.
V nominaci nechybí útočník Tomáš Chorý. Třicetiletá opora Slavie aktuálně nehraje, protože si odpykává šestizápasový trest za nesportovní úder pěstí do rozkroku protihráče. „Samozřejmě jsme uvažovali, jestli ho vzít nebo ne. Ale Tomáš je prostě gamechanger, hráč, který je do kolektivu strašně důležitý. Může změnit způsob hry, potřebujeme ho,“ řekl Hašek.
„Myslím, že v nároďáku neměl nějaké prohřešky. Samozřejmě když se něco takového stane, tak mu něco řekneme. Možná, že to ani není dobré říkat tady, jakými slovy ho počastujeme. Věřím, že se to nebude opakovat. Měl nějaké lehké zranění, vyléčil ho. I když nehraje zápasy, přijede na sraz hladový a stoprocentně zdravý,“ uvedl kouč, který během zářijového programu oslaví 62. narozeniny.