Marečkova divná neděle: Sestup Brna i druhý ligový gól. Ulevilo se mi, přiznal

Panuje v kabině velká úleva?

„Určitě. Měli jsme dlouhou řadu zápasů bez výhry, což u nás štvalo, protože jsme to měli několikrát dobře rozjeté a nikdy jsme to nedotáhli do vítězného konce. Kdyby nám v sobotu pomohl Jablonec, už mohlo být hotovo, ale zbývají ještě dva zápasy a doufáme, že se nám povede vyhrát už nyní v Karviné. Budeme chtít navázat na druhý poločas s Budějovicemi. Pojedeme tam určitě vyhrát.“

Příbram zabrala, získala tři body. Z toho pramenila vaše nervozita v prvním poločase?

„Vnímali jsme to. Nelze to přehlížet. Věděli jsme, že Příbram porazila Jablonec a přeskočila Brno. Asi nás to v prvních dvaceti minutách svazovalo, protože jsme byli nervózní. V kabině jsme si k tomu něco řekli a zareagovali jsme velmi dobře. Zápas jsme zaslouženě zvládli.“

Hnalo vás dopředu i to, aby se v posledním kole nehrálo s Příbramí o přímou záchranu v lize?

„Bavili jsme se o tom, že každý zápas o záchranu je svým způsobem o tlaku, ale když si člověk uvědomí, že by měl hrát v posledním kole o záchranu s Příbrami, to je pak teprve tlak. Nesmíte si to připouštět, ale na hře se to prostě projeví.“

SESTŘIH: Teplice – České Budějovice 2:0. Domácí se výhrou přiblížili záchraně

Bylo hodně znát, že se do sestavy vrátil kapitán Jakub Mareš?

„Je to jeden z lídrů týmů a vrátil se nám v něm klasický útočník, v minulých zápasech jej nahrazoval Vukadin Vukadinovič, který se s tím rval statečně a byl platný. Kuba je trochu jiný typ, snaží se podržet balony a byl i u první branky. Hrál na hranici svých možností, protože měl nějaké problémy s kolenem. Pomohl týmu hodně.“

Nakonec jste získali důležité tři body. Uměli jste v kabině ještě slavit?

„Je pravda, že dlouho jsme si nezakřičeli. Masér Eda Poustka, který to má na starost a vymýšlí různé srandy, měl radost, že si po dlouhé době mohl zařvat.“

Na druhou stranu váš teprve druhý ligový gól podepsal Zbrojovce sestup do druhé ligy. Vy jste se přesto pořádně radoval. Šly vazby na Brno stranou?

„Že Zbrojovka sestupuje, mě samozřejmě mrzí. Jsem z Brna a přeju si, aby se tam hrála první liga. Moje radost pramenila především z toho, že naše bilance nebyla dobrá, a to ani ta moje střelecká v lize. Jsem rád, že jsem týmu pomohl. Bylo to zadostiučinění.“

Proč těch branek nemáte víc?

„Šancí bylo hodně, kolikrát jsem neměl štěstí. Moje bilance mě děsí, nikde se s ní nechlubím. První gól navíc nebyl žádný šlágr. Ještě za Spartu v Olomouci, kde se nehraje snadno, jsem byl nastřelený do zadku a změnil směr míče. Tehdy to ale také byl důležitý gól, protože jsme hráli Evropskou ligu a měli jsme náročný program. Jsem rád, že ten druhý nebyl žádný náhoďák a celkem hezky jsem to trefil.“