Škoda: Krásné utkání, ale jsme zklamaní. Nemám pocit, že bych bránil ve výhledu

Dal dva góly Spartě, ale boleslavskému útočníkovi Michalu Škodovi pomohou jen v osobní statistice. Stateční Středočeši nakonec padli 4:5. „Myslím, že jsme podali docela dobrý výkon, bohužel nemáme ani bod. Řekl bych, že remíza by zápasu slušela víc,“ prohodil Škoda.

Máte po takovém výsledku vůbec radost ze dvou gólů proti Spartě?

„Radost z gólů mám vždycky. Ale když vedou k bodům, jsou daleko cennější.“

Mohl jste mít i hattrick, že?

„Ano. Měl jsem i další velkou šanci, měl jsem to už hezky nachystané na levou nohu. Ale na poslední chvíli jsem chtěl přihrávat, což byla chyba. Měl jsem zakončovat a mohl z toho být gól.“

Cítili jste před zápasem, že Sparta bude zranitelná v obraně?

„Jo. Sparta chce hrát hodně dopředu. Věděli jsme, že prostor pro to, abychom si vytvářeli šance, bude. To se potvrdilo. Šancí jsme měli opravdu hodně.“

Nepřipomněla vám první branka vaši trefu proti Plzni?

„Takhle jsem nad tím nepřemýšlel. Jarda Zmrhal mi dal balon doprostřed, věděl jsem, že je za stopery prostor. Snažil jsem se to dát prsama do běhu. Zakončoval jsem pravou nohou, ale první myšlenka byla, že si to zaseknu na levou. Naštěstí jsem střílel pravou.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 4:5. Bláznivý duel a emoce, v závěru rozhodl Polidar

Kvůli vašemu ofsajdovému postavení neplatila branka Marka Matějovského. Tušil jste, že jste byl v ofsajdu a bránil Florinu Nitovi ve výhledu?

„Vůbec jsem nemyslel na to, že by gól neplatil. Viděl jsem na videu, že jsem tam stál, ale byl jsem na vápně. Nemám pocit, že bych mu bránil ve výhledu. Byla to krásná branka k tyči.“

Bylo tohle utkání reklamou na českou ligu?

„Jo, určitě. Pro všechny to muselo být pěkné utkání. My jsme trošku zklamaní, že výsledek je takový. Myslím, že remíza by tomu slušela víc.“