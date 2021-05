Kopecký o lize: Spartu a Plzeň čeká moře práce. Jak vidí finále poháru?

Devět gólů v bláznivé partii Boleslav vs. Sparta, nečekané ztráty Slavie a Jablonce či kolaps Plzně na hřišti Pardubic. I dvaatřicáté kolo FORTUNA:LIGY bylo plné zajímavých momentů. „Bylo na co se dívat. Je vidět, že sezona směřuje do finále,“ říká bývalý trenér české jednadvacítky či mistrovských Vítkovic Ivan Kopecký, ligový expert iSport.cz a deníku Sport. V zamčené části rozhovoru mluví o slabinách Sparty a receptu na jejich odstranění, o napínavé bitvě o druhé místo či o šancích Plzně a Slavie před čtvrtečním finále MOL Cupu.

Titul už patří Slavii, ale pořád se ještě bojuje o druhé místo zaručující vstupenku do kvalifikace Ligy mistrů. Překvapilo vás, že Sparta vyhrála, ale Jablonec ne?

„Rozhodně. Jablonec zahrál v Příbrami s takovým přístupem, který jsem dlouho neviděl. Necítil jsem u něj, že by si šel za vítězstvím stejně urputně jako Příbram.“

Přitom Příbram byla outsider, hraje o záchranu.

„Právě! Překvapilo mě, že vyhrála. Ale pozor, nikoliv se štěstím, hrálo se nahoru dolů. Mám pocit, že Jablonec touhle porážkou definitivně přišel o šanci na druhé místo.“

Znamená to, že víc věříte Spartě, která se dvě kola před koncem sezony dostala do tříbodového trháku?

„Spartě věřím stoprocentně, podle mě už to nepustí. Její zápas v Boleslavi mě bavil, i pro fanoušky to musel být nejlepší zápas sezony. Devět gólů, zajímavé situace i kontroverzní momenty. Oba týmy zahrály báječně, nejslabší nebyl nikdo z hráčů.“

Kdo tedy?

„Rozhodčí. Byl moc vidět, což je vždycky špatně.“

Co byste Ondřeji Ginzelovi vyčetl nejvíc?

„Neuznaný gól Boleslavi na potenciálních 2:1. Kdyby Matějovského střelu Škoda tečoval, tak fajn. Ale takhle? Navíc od brankáře byl daleko, tohle si sudí nemůžou vymýšlet.“

Jak se vám líbil sparťanský záložník David Moberg Karlsson, jenž jeden gól vstřelil a na další tři nahrál?

„Byl to jeho zápas. Je to skvělý brejkový typ, a kdyby ještě trochu lépe bránil, byl by z něj top hráč a dávno by nebyl ve Spartě. Těžko vyhrává souboje, což má společného třeba s Dočkalem. Když máte v sestavě dva tři takové hráče, defenziva to hodně odnáší.“