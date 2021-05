INSIDER: Sporný gól dala Sparta chytře, ví Jiránek. Kaša? Strašidelný!

Byl to zápas, po kterém si trenéři ukazují na srdce, jako že to pro ně bylo na infarkt. Jako Karel Jarolím a Pavel Vrba, kteří za sebou měli neuvěřitelnou přestřelku Mladá Boleslav-Sparta 4:5. „Obrany asi měly dovolenou,“ usmívá se bývalý reprezentační stoper Martin Jiránek, host dalšího dílu pořadu LIGOVÝ INSIDER. Utkání nechyběly kontroverzní momenty vrcholící pátým gólem Letenských, Jiránek se mu proto vedle jiných témat věnuje podrobněji.

Byla to situace, která vybízí k nejrůznějším pohledům. Běžela už první minuta nastavení, když sparťanský útočník Adam Hložek zůstal klečet po zásahu Radima Řezníka. Ten se zlobil, že to faul nebyl, a věnoval se protestům. Jenže mezitím se balon dokutálel k Davidu Mobergu Karlssonovi, který se rozhlédl a viděl, jak se rozbíhá Matěj Polidar. Švédský záložník nelenil a poslal ho do sólového úniku. Mladoboleslavští hráči nereagovali, rozhodčí Ondřej Ginzel neměl v té chvíli dění na hřišti pod kontrolou, nicméně když zjistil, co se děje, nechal hru pokračovat.

Podle všeho ji měl přerušit, co ale situace vypovídá o chování hráčů obou týmů? Měl Karlsson rozjet útok, když nevěděl, co s Hložkem je? „Sparta to udělala strašně chytře,“ nepochybuje Jiránek. Na druhé straně neomlouvá zaváhání Řezníka a spol. „Byla to školácká chyba nejen jeho, ale celého mladoboleslavského týmu,“ soudí. Přesto má v jednom ohledu pro zlobu domácích pochopení.

Vedle defenzivy zmíněných týmů se nevyznamenala ani obrana Plzně, která podruhé inkasovala tři branky, tentokrát v Ďolíčku od Pardubic. A už podruhé v sezoně byl vyloučen stoper Filip Kaša. Ten předvedl kop ve stylu Kung-fu, který odnesl Emil Tischler. „Divím se, že do toho šel takhle, protože to bylo doopravdy strašidelný,“ tvrdí Jiránek a popisuje, jak se měl západočeský stoper zachovat.

LIGOVÝ INSIDER s… Martinem Jiránkem

