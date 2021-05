Redukce kádru Plzně! Kdo by mohl v létě z Viktorie odejít – a proč

Kádr Viktorie čeká podle informací deníku Sport v létě pořádný průvan – ať už ze sportovních, nebo ekonomických důvodů. Odejde nejen řada hráčů s nízkým vytížením, ale také některá velká jména či dlouholeté opory. Koho by se mohla plzeňská škatulata týkat?

Ztělesnění dosud krajně nepovedené sezony. Začal slibně, ale rychle se ocitl v útlumu, z něhož se zatím nevyhrabal. Hraje jen kvůli tomu, že Jean-David Beauguel marodí. Plzeň za Zdeňka Ondráška zaplatila Dallasu podle některých zdrojů devět, podle jiných dokonce 20 milionů korun, ale na sílu vyhaslého útočníka určitě držet nebude. V Polsku se spekuluje o možném návratu do Wisly Krakov.

JAKUB BRABEC (28)

obránce

F:L 2020/21: 29 startů, 2605 minut, 2 góly, 0 asistencí

Tržní cena: 65 milionů korun

V minulé sezoně patřil k nejlepším stoperům FORTUNA:LIGY, jenže v současné ze svého standardu hodně slevil. Plzeň na něm může vydělat díky odstupnému i ušetřenému platu, jednomu z nejvyšších v klubu. Nabízí se další odchod do ciziny, ale třeba se ozve i Sparta, vždyť trenér Pavel Vrba lákal Jakuba Brabce už do Bulharska. Návrat dalšího odchovance na Letnou by dával z tohoto pohledu celkem smysl.