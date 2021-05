Osudy mistrů z Plzně po 10 letech: Vrba ve Spartě i smrt. Kdo ještě hraje?

Před deseti lety, ve chvíli 100 let od založení klubu, začali zlatou fotbalovou éru. Zbláznili město a vybudovali úspěšný tým, který se třikrát dostal do Ligy mistrů. Viktoria Plzeň na jaře 2011 poprvé uzmula mistrovský titul, který stvrdila v předposledním kole domácím vítězství nad Baníkem Ostrava (3:1). V uplynulé dekádě slavila triumf v české lize celkem pětkrát. Kdo byli stěžejní hráči prvního kádru Pavla Vrby? Kdo z nich ještě vydržel na hřišti?

Plzeňský odchovanec, v mládeži se pral o místo s Petrem Čechem. Úspěšně se ve Viktorii přesunul do role trenéra gólmanů, patřil do štábu Pavla Vrby, absolvoval s ním i štaci v bulharském Razgradu.

V polovině sezony zamířil do tureckého Sivassporu, do té doby patřil ke členům základní sestavy. Zkušený stoper stále patří k aktivním hráčům, v Táborsku kope druhou ligu, kde působí od sezony 2016/17.

Miloš BREZINSKÝ, obránce

Datum narození: 2.4.1984 (37 let)

Do Plzně přišel z rumunského Temešváru. V mistrovské sezoně zasáhl do 17 zápasů, jen dva odehrál celé. Na další ročník zamířil do Českých Budějovic, později se přesunul do nižších soutěží v Rakousku.