Bílek po první výhře: Takhle se chceme prezentovat! Chválil stopery

Po třech zápasech zakončených zklamáním z porážky se on a jeho štáb konečně dočkali. Viktoria Plzeň v neděli bez problémů skolila Baník (4:0) a pod novým trenérem Michalem Bílkem si připsala první výhru. Po velmi slušném výkonu a navíc už alespoň s částí fanoušků v zádech, kteří se mohli v omezeném počtu vrátit na stadion. „Konečně to přišlo,“ hlásil spokojený kouč Západočechů.

Oddechl jste si, že přišel tříbodový úspěch?

„Vyhráli jsme 4:0, měli i nějaké další šance. Výkonem jsme trošku navázali na utkání se Slavií (finále MOL Cupu, 0:1), teď navíc s lepším výsledkem. Jsme rádi, že to přišlo, hráči si za dva poslední zápasy už zasloužili naplno bodovat. Dneska pracovali velmi dobře, přestože měli v nohách těžký zápas se Slavií. Jsme spokojení.“

Jste spokojený také s tím, že vám k účasti v pohárech v posledním kole v Opavě stačí uhrát bod?

„Samozřejmě. Čeká nás Opava, musíme se na ni připravit stejně jako na poslední dva zápasy, pak si myslím, že to zvládneme. Nebude to nic jednoduchého, máme pět dní na to se dát dohromady.“

Potěšil vás výkon stoperů Lukáše Hejdy a Jakuba Brabce, kteří navíc oba skórovali?

„Hráli jsme poměrně solidně dozadu už proti Slavii, dneska jsme se vyjma úvodu, kdy Banék trefil tyčku, nedopustili výrazných chyb. Soupeř neměl šance, jsem spokojený s tím, jak jsme to dozadu zvládli a že jsme konečně i stříleli góly. Do otevřené obrany jsme přidali další dvě branky, střídající hráči oživili hru. Káčer na branku přihrál, Kobra (Zdeněk Ondrášek) s Ba Louou gól dali, tak to má být.“

Dvakrát jste udeřili po rohových kopech. Trénovali jste je nějak speciálně?

„Zápasy teď chodily rychle za sebou. Samozřejmě jsme je trénovali, ale na nic zásadního nebyl čas. Říkali jsme si, kdo kde bude stát, kam to chceme kopat. Jsou tady hráči s dobrou technikou, když to trefíme, můžeme být nebezpeční, máme poměrně vysoké hráče. Ostravě jsme ze standardek hodně zatápěli. Ještě je potřeba, abychom se ve vápně víc bili o míč, snažili se ho tam najít a dotlačit ho do brány. Dobře, že se prosadili i stopeři, je to v pořádku, že se při standardkách zapojují.“

Plzeň - Baník: Ba Loua přetavil mač v demolici! Hezká křižná kombinace, 4:0

Pomohl vám návrat fanoušků?

„Samozřejmě. Pro hráče i trenéry bylo hodně těžké, když lidi nechodili, trvalo to už opravdu dlouhou dobu. Jsme rádi, že se v omezené míře na stadion vrátili.“

Vnímáte herní progres plzeňského odchovance Pavla Šulce?

„Je to v ofenzivě univerzální hráč, nedělá mu problém hrát z kraje či ze středu. Je velmi pohyblivý, dovede se uvolnit. Až zlepší zakončení, bude z něj opravdu velmi dobrý hráč.“

Přispěl k nule vzadu návrat Lukáše Hejdy?

„Už na Spartě, kde naskočil asi po třech měsících, zahrál velmi dobře, všechny zápasy od něj od té doby byly velmi solidní. Jsem rád, že se dal zdravotně dohromady, je to náš velmi důležitý hráč.“

Plánujete zkoušet tříobráncový systém?

„S tím ještě uvidíme, jak to bude vypadat. Chceme pracovat na obou systémech se třemi i čtyřmi obránci.“

Těšíte se, až budete moct pracovat s týmem v přípravě na novou sezonu?

„Je lepší přijít k týmu po konci sezony. Těším se na přípravu, až budeme dennodenně na všem s týmem pracovat. Pak naše hra bude ještě kvalitnější. Ve dvou posledních zápasech jsme ukázali, jak budeme chtít hrát, když to hráči praktikují, můžeme být úspěšní. Snad bude příští sezona lepší než tahle.“