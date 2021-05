Houskovo smutné loučení s Olomoucí: Byly to krásné roky. Angažmá nemá

Houska navlékl kapitánskou páskou, ale stejně jako další spoluhráči byl na kvalitní a efektivní Mladou Boleslav krátký.

„Když jsem na konci za stavu 0:3 střídal, byl to hrozný pocit. Ale pak jsem si ty další vteřiny díky lidem aspoň trošku užil. Potlesk ve stoje byl moc hezký, krásné gesto, vážím si toho,“ doplnil Houska, na jehož poslední utkání na Hané přijela i rodina z Poličky.

Nové angažmá ještě nemá. „Pořád čekám. Kdybych to věděl, klidně bych vám to řekl. Nějaké věci se objevily už v zimě, to jsme si ještě vyhodnotili, že to nebude to pravé ořechové. Uvidíme, jaké možnosti se teď naskytnou. A jestli Česko, nebo zahraničí? Nechtěl bych to specifikovat, uvidíme, co se sejde.“

Nejistý je rovněž jeho start v posledním zápase v Liberci. „Těžko říct, původní domluva byla, že nepojedu. Ale trápí nás velká marodka. Když bude chtít trenér vyzkoušet mladé, tak není problém. Když mě bude potřebovat, tak pojedu,“ popisoval plán na sobotu.

Houska v Olomouci zvládl 168 prvoligových startů, vstřelil 21 gólů, na 11 nahrál. Celkem za Sigmu nastoupil do 258 soutěžních duelů. V posledních letech byl i zástupcem kapitána.

„Strávil jsem tady třináct let. Byly to super roky už jen díky osobnímu a rodinnému životu. Mám tady kamarády, manželku, narodil se mi syn. Jsem rád, že jsem se sem vydal v patnácti letech. Byly tady krásné zážitky i horší, ale to k tomu patří,“ vzpomenul i dva trudné ročníky v druhé lize.

Mezi tu úplně nejlepší zkušenost kromě jednoho reprezentačního startu v Kataru rozhodně patří play off Evropské ligy proti Seville. „Jak nám i po prohře děkoval vyprodaný stadion, to bylo něco! Přál bych Sigmě, aby si poháry vyzkoušela víckrát častěji.“

Povede se jí to podle odchovance pod koučem Václavem Jílkem, jenž se po dvou letech vrací na Andrův stadion?

„Já to nevím, jestli tady pan Jílek zase bude. Nikdo ještě nic neříkal,“ smál se Houska. „Ale ať už Sigmu bude trénovat kdokoli, přeju klukům, ať se jim daří.“