Juliš: Krále střelců zkusím, ale... Trofeje Slavie? Už to musí skončit!

Byl to váš nejrychlejší gól v kariéře?

„Asi jo. Hráči Bohemky mi to hodně ulehčili, když se nedomluvili a míč propadl. Mířil jsem na zadní tyč a jsem rád, že mi to tam padlo, protože čekání na vstřelený gól už bylo dlouhé.“

Nebyl jste nervózní, že velkou šanci neproměníte?

„V podstatě jsem okamžitě střílel a naštěstí neměl moc čas nad něčím přemýšlet. Brankář Le Giang stál blbě, byl u přední tyče. I proto jsem to tlačil na zadní a díkybohu to tam zapadlo.“

Na gól jste i vinou zranění čekal od 20. jedna. Jak jste snášel střelecký půst?

„Není to příjemné. Měnil se trenér, měl jsem zranění a po něm mi to tam moc nepadá. Ulevilo se mi. Důležitější však je, že jsme vyhráli. I když jsem branky nestřílel, pořád jsme vyhrávali, což se pak útočníkovi vstřebává lépe, než kdyby se třeba remizovalo.“

Na čelo tabulky střelců ztrácíte před posledním kolem dva zásahy. Zkusíte to ještě urvat?

„Před zápasem s Bohemkou to bylo to poslední, na co jsem myslel. Uvidíme. Všichni víme, co se tu podařilo Lafimu před pěti lety (David Lafata v roce 2016 nastřílel Jihlavě pět branek a v posledním kole ovládl krále střelců, pozn. red). Když budu hrát, budu se snažit góly vstřelit, ale na výhře nelpím. Důležité je, že máme jisté druhé místo a půjdeme fanouškům ukázat v posledním kole dobrý fotbal, když už nemůžeme slavit titul.“

Je to další hořká sezona?

„Ve Spartě se berou jen vítězství a tituly... V prvních kolech si to sedlo, ale pak přišly zranění Šteti, Hložana a začali jsme ztrácet, kdežto Slavia jela celou sezonu. Stále si vyčítám penaltu v domácím derby, kdy to bylo mezi námi na dva body. Je to škoda. Slávisté letos sesbírali obě trofeje a já doufám, že naposledy. Když jsem sledoval finále poháru, říkal jsem si, že už to musí skončit."

SESTŘIH: Bohemians - Sparta 1:2. Hosté jdou do Ligy mistrů! Druhé místo pojistil Pavelka

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35. Puškáč Hosté: 1. Juliš, 61. Pavelka Sestavy Domácí: P. Le Giang – Köstl, Bederka, Krch (C) (86. Osmančík) – M. Dostál, Hronek, Ljovin, Květ (72. V. Novák), Vondra (72. Kosek) – Puškáč (65. Keita), Necid. Hosté: Nita – Wiesner, Pavelka, Hancko, Matěj Hanousek – Sáček, Souček – Moberg Karlsson (60. Karabec), Dočkal (C), Ladislav Krejčí st. (68. Polidar) – Juliš (87. Minčev). Náhradníci Domácí: Kouba, Keita, Novák, Osmančík, Kadlec, Vacek, Kosek Hosté: Heča, Minčev, Polidar, Trávník, Vindheim, Karabec, Vitík Karty Domácí: M. Dostál, Necid, Hronek Hosté: Wiesner, Souček Rozhodčí Berka – Hrabovský, Kotalík Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 734 diváků