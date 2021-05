Valachovič po sestupu Příbrami: Nejhorší scénář. Zůstane u týmu?

Co tedy rozhodlo?

„Celá sezona, body se přece počítají od prvního do posledního kola. Příbram získala málo bodů na to, aby se zachránila v lize. Nerozhodla poslední třetina sezony, bylo toho víc. Málo bodů v domácích zápasech, druhý nejméně produktivní útok v lize i třetí nejhorší obrana. To jsou fakta, která se nedají oklamat.“

Je vám líto, že v posledním kole nebudete v Teplicích hrát o všechno? Vaše porážka s Pardubicemi „skláře“ zachránila.

„Tenhle scénář jsme nechtěli. Říkali jsme si, že musíme udělat všechno pro to, abychom nad Pardubicemi zvítězili, a neřešili jsme, jak hrají Teplice v Karviné. Bohužel jsme nedokázali porazit dobře hrající Pardubice a mrzí mě, že už nám v posledním kole o nic nepůjde. Škoda, mohli jsme si to s Teplicemi rozdat na férovku. Moji kluci se postupem času zvedli, viděl jsem na nich progres. Individuálně i v týmovém pojetí.“

Minule jste nečekaně porazili třetí Jablonec, ale proti Pardubicím jste selhali. Čím to?

„Všechny moje výhry u týmu byly 1:0, takže jsme věděli, že musíme hrát na nulu vzadu, ale laciný a naivní gól hned ve druhé minutě všechno obrátil naruby. S přibývajícím časem to pro nás bylo těžší a těžší. Nikomu nemůžu upřít snahu, jenže nalomená psychika chlapcům svazovala nohy. Postupně jsme si vytvořili převahu, ovšem gólovky ne.“

SESTŘIH: Příbram - Pardubice 0:1. Domácím vyhasla naděje a opouští nejvyšší ligu

Přitom jste měli dost zajímavých standardek.

„Vypracovali jsme si spoustu rohů a přímých kopů, ale pokaždé nám něco chybělo. Klid v šestnáctce, možná kvalita… Do vápna chodilo dost centrů, jenže jsme tam měli málo hráčů. Útočník Lubega nebýval doplňovaný, snad až v posledních dvaceti minutách.“

Když jste zmiňoval kvalitu, byl kádr Příbrami dostatečně kvalitní na první ligu?

„Určitě ano. Kdyby se nám podařilo uhrát dvanáct bodů v každé třetině sezony, nebavíme se teď o sestupu. Když jsme sem přišli, chlapci nebyli v dobrém rozpoložení, ale dostali jsme se z toho. Dovolím si říct, že kdyby se hrálo o pět nebo šest zápasů víc, ještě bychom se poprali o záchranu a potrápili soupeře. Pořád máme mladý tým, třeba na stoperu dneska hrál jeden jednadvacetiletý (Steve Kingue) a jeden dvacetiletý kluk (Jiří Mezera). Perspektiva do budoucna tady je, ale netroufám si říct, kdo tady po sestupu zůstane a kdo ne.“

A vy? Když jste v březnu podepisoval smlouvu, mluvilo se o tom, že u týmu budete pokračovat i v případě sestupu.

„To je fakt. Smlouvu mám podepsanou, ale ve fotbale je možné všechno. Popovídáme si s majitelem klubu a zanalyzujeme si moje působení u týmu. Věřím, že se všichni rozhodneme tak, aby to bylo ku prospěchu 1.FK Příbram.“

Tak ještě jinak: máte chuť u týmu zůstat?

„Mám. Když jsem přišel, byli jsme poslední a všichni nás odepisovali, ale nadechli jsme se a bojovali o prvoligový život. Věděl jsem, že můžeme sestoupit, což se nakonec stalo. Teď záleží na tom, jakou cestou se klub vydá. Uvidíme.“