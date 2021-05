Hložek a Sparta, nová smlouva před podpisem! Paska: Víme, kam míříme

Ve středu se stal členem národního týmu pro blížící se mistrovství Evropy . V nejbližší době bude mít Adam Hložek i další důvod k radosti. Podle informací serveru iSport.cz je totiž na spadnutí uzavření nové smlouvy se Spartou. Obě strany v těchto dnech finalizují dohodu. „Je to jednoznačně správný krok,“ zdůrazňuje hráčův agent Pavel Paska ze společnost ISM.

Jde o zprávu, kterou fanoušci Sparty toužebně vyhlížejí. Někteří z nich možná v reakci na delší ticho kolem budoucnosti Adama Hložka mohli začít propadat určité skepsi. K té ovšem není důvod. Letenští mají budoucnost svého nejblyštivějšího klenotu pevně podchycenou.

Podle informací redakce iSport.cz se právě v těchto dnech vyťukává dohoda o nové smlouvě, kterou Hložek se Spartou uzavře. „Blížíme se do finále. Je to jednoznačně správný krok, ať už z pohledu hráče či samotného klubu,“ potvrzuje Pavel Paska ze společnosti ISM, která reprezentanta zastupuje.

Vedení Pražanů už na konci března dalo jasně najevo, že má velký zájem s Hložkem uzavřít nový kontrakt. Ten stávající totiž vyprší už 30. června 2022. „Dalším krokem v naší strategii bude ambice prodloužit smlouvu s Adamem Hložkem. Jednání o prodloužení smlouvy už jsme zahájili,“ sdělil sportovní ředitel Tomáš Rosický v reakci na podpis smluv s dalšími mladíky v čele s Ladislavem Krejčím mladším či Tomášem Wiesnerem.

S koncem sezony jsou obě strany takřka domluvené, zbývá doladit poslední kosmetické záležitosti. Hložek podepíše kontrakt na tři roky. „Jsem přesvědčený, že z klubů jako je Sparta by neměli hráči odcházet na konec smlouvy. Tento krok je součástí naší dlouhodobé strategie. S Adamem máme jasně nastavené, kam směřujeme,“ zdůraznil Paska.

Zatímco třeba Srdjan Plavšič po skončení ročníku rudý klub bez náhrady opustí (a přesune se do konkurenční Slavie), u Hložka tohle nehrozí. Výhledově není pochyb o tom, že stále teprve osmnáctiletý supertalent zamíří do některého z vyhlášených evropských klubů. Tohle léto to ale téměř určitě nebude. Navzdory tomu, že kolem opory Sparty stále krouží Lipsko, Dortmund, Bayern či Liverpool.

Pavel Vrba totiž osnuje útok na Ligu mistrů i tuzemský titul, svou nejdrtivější zbraň chce mít pochopitelně k dispozici. Jeho přání bude vyslyšeno, k oficiálnímu oznámení prodloužení spolupráce by mělo dojít ještě před startem mistrovství Evropy. Tedy tak, aby Hložek mohl na vrcholný turnaj odjet s naprosto čistou hlavou.

Rodáka z Ivančic sice na podzim a zkraje zimy zbrzdila únavová zlomenina zánártní kůstky, přesto prožívá další naprosto úchvatný ročník. Společně s Nicolae Stanciem je aktuálně nejproduktivnějším hráčem ligy, k jedenácti brankám přidal sedm asistencí. Stačilo mu na to pouhých osmnáct startů…

Vynikající sezonu může Hložek korunovat už za pár týdnů na EURO. Trenér Jaroslav Šilhavý na něj bude určitě spoléhat.