Jarolím o trenérech v lize a těžké sezoně: Snad bude změn co nejméně

V zimě se kádr v Mladé Boleslavi razantně otřásl, trenér Karel Jarolím středočeský celek k udržení prvoligové příslušnosti i přes potíže dovedl. Nyní bývalý kouč národního týmu doufá, že v létě nenastane další hráčský veletoč.

Přinesl vám boj o záchranu adrenalin, který vám během období bez angažmá jistě chyběl?

„Adrenalinu jsem měl až dost. Dokážu si ho představit i v trošku komfortnější situaci, než v jaké jsme byli.“

Kdy vám bylo nejhůř?

„Těžko říct. Těch momentů bylo hodně. Vybavím si třeba domácí zápas s Olomoucí, kdy jsme vytvořili penaltu, a soupeř z ní vyrovnal. Nebo utkání s Plzní. Když už jsme se dostali do vedení, mohli jsme si výsledek pohlídat. Ale udělali jsme školácké chyby a zaplatili za ně.“

Bilance Karla Jarolíma v lize v této sezoně 7 výher 7 remíz 9 porážek

Jak těžké bylo zachovat klid, když se dlouho nedařilo vyhrát? Nepřepadaly vás někdy černé myšlenky, že by se záchrana nemusela povést?

„To jsem si vůbec nechtěl připouštět. Je to o práci. V zimě jsme měli minimum času na to, abychom mohli s mužstvem koncepčněji popracovat. Spousta hráčů přicházela v průběhu soutěže, tvořilo se to za pochodu. Ano, dorazila známá jména, jsou to kvalitní hráči, ale nějakou dobu nehráli, nebyli v optimálním fyzickém ani psychickém rozpoložení. Chvíli trvalo, než se kluci dostali na patřičnou úroveň.“

Cítil jste tlak od vedení?

„O tom jsem ani neměl čas přemýšlet, ale tlak na sebe jsem si vytvářel hlavně já sám. Vždy jsem se snažil s mužstvem pracovat a připravit ho na každý další zápas tak, aby se nám podařilo uspět.“

Kde nastal zlom?

„Důležité byly zápasy s Karvinou a v Budějovicích, kdy se nám podařilo dvakrát za sebou vyhrát. Karvinou jsme porazili po šňůře zápasů bez výhry. V tu chvíli mě napadlo, že jsme to konečně zlomili a že už se člověk nemusí zatěžovat myšlenkami, že by snad bylo lepší, kdyby přišel někdo jiný. Říkal jsem si, že snad není možné, že nejsme schopní vyhrát zápas.“

Nebojíte se, že v létě dojde k další velké obměně kádru a že bude zase těžké dát tým dohromady?

„Doufám, že ne. Věřím, že pokud to bude možné, hráči tu zůstanou. Jsme domluvení s vedením klubu, že to tak bude. Nebylo by dobré to celé rozkopat a obměnit.