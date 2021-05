Baník pracuje na útočném PR. Loví v Ďolíčku, chce i moravský talent

PR není jen anglickou zkratkou pro vztahy s veřejností, disciplínu, na níž má většina klubů lidi starající se o budování značky. V případě Baníku jde také o příjmení dvou urostlých útočníků, kteří by se Ostravským líbili. Po neúspěšném vábení zkušeného Michala Papadopulose (36) z Karviné se nyní FCB podle informací Sportu zajímá právě o oporu Bohemians Davida Puškáče i dalšího útočníka.

Po dvou a půl letech, kdy jej lákal poprvé – a neúspěšně – si Baník opět vzpomněl na Davida Puškáče. V lednu 2019 byl vysoký útočník jednou nohou v Ostravě, nakonec však byli přímočařejší Bohemians, kteří za tehdejšího forvarda Opavy zaplatili kolem dvou a půl milionu korun. Nyní interes celku z Bazalů o odchovance Karviné znovu ožívá.

„Trenér Ondřej Smetana už s ním dlouze mluvil,“ potvrzuje informaci zdroj z Prahy. „Kontaktoval jej i sportovní ředitel Alois Grussmann, který jej zná ze společného angažmá v Opavě. I ten už mu dal najevo zájem,“ dodává z Moravy druhý člověk dobře obeznámený s děním.

Nabídka do Ďolíčku nicméně ještě nedorazila, ani to případně nebude levná záležitost. Puškáč v téhle sezoně udělal výkonnostní progres, ve velké konkurenci (Necid, Pulkrab, Keita, Ugwu, Osmančík) se postupně vyprofiloval v oporu Bohemians a forvardem číslo jedna by měl být i v příštím ročníku.

A ideálně nejen v něm. Byť mu ve Vršovicích za rok končí smlouva, je prioritou „klokanů“ osmadvacetiletého chlapíka s aktuální bilancí pěti gólů a tří asistencí prodloužit. Prověřený borec s ostrou levačkou a mohutnou figurou je v dnešním době ceněným artiklem napříč FORTUNA:LIGOU.

„S koncem sezony se různé kluby ptají na různé hráče, ale