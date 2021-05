Dojemné loučení Kerbra! Vzpomínky, gól i srdce, s tátou padne štamprle

Rozhodl o třech bodech, naposledy se zapsal mezi střelce. Milan Kerbr se rozloučil stylově, nechal přitom vzpomenout na roky v Liberci, kde si pod Jindřichem Trpišovským zahrál Evropskou ligu. Podílel se třeba na již legendární výhře Slovanu nad Olympique Marseille v říjnu 2015. „Lepší rozlučku s kariérou jsem si vážně nedokázal ani představit. Byla tu se mnou manželka a dcerka, které budu moct jednou ukázat fotku a říct, že právě tady jsem strávil nejkrásnější roky kariéry,“ přiznal 31letý bek i záložník. Poslední momenty na hřišti si bude pamatovat do konce života.

Vyrovnaný duel totiž proměněným pokutovým kopem rozhodl, za životní kapitolou vítězstvím 2:1 udělal zdobenou tečku. „Viděl jsem v kabině sms, kterou mi poslal táta. Že jsem si lepší konec nemohl představit a že je hrdý. Až se potkáme, určitě si dáme štamprle a u jedné asi nezůstane,“ smál se syn stříbrného medailisty z ME 1996.

Stejný rituál spolu měli i ve chvíli, kdy během října 2017 napálil Kerbr Dukle (3:0) a Jablonci (4:1) za Liberec ve dvou duelech za sebou celkem pět branek. Od Sportu vyfasoval jako první hráč v historii dvakrát po sobě desítku. Teď se již bývalý obránce i záložník vrhne naplno na trenérskou kariéru. Lekce sbíral od – taktéž se loučícího – kouče Radoslava Látala, o budoucím angažmá zatím jasno ještě nemá.

„Nevím, jestli zůstanu, nebo dopadne Slovácko. Nechávám to otevřené," řekl upřímně. V Sigmě bude své pokračování řešit příští týden. Poslední tři měsíce se učil od trenéra Radoslava Látala, který v klubu končí. „Strašně mě to naplňovalo. Určitě si spolu dáme kafe, budeme se vídat dál," komentoval Kerbr. Poslední ligový večer pro něj byl emotivní.

SESTŘIH: Liberec - Olomouc 1:2. Vítězné loučení pro Látala i Kerbra

Na hrací plochu se dostal v 88. minutě, nakonec duel po faulu Karafiáta na Šípa rozhodl z pokutového kopu. „Emoce ve mně byly, snažil jsem se držet. Nevěděl jsem, co čekat a jsem hrozně rád za reakci domácích fanoušků. Tleskali mi, chtěl bych jim hrozně moc poděkovat. V Liberci jsem nechal kus srdce."

V kariéře bude vzpomínat na všechny tři české štace. „Slovácko mě dostalo do velkého fotbalu, trenér Jindřich Trpišovský, který si mě udělal do Liberce, předělal moji roli na levého beka," ohlížel se za lety 2017-2019 tehdejší krajní záložník Kerbr. Právě ve Slovanu zažil jednu z nejproduktivnějších fází kariéry. „Byl jsem v různých časopisech iSportu vybrán do sestavy roku. Pak přišel vysněný přestup..."

Právě ten nakonec zanechal kaňku. Smutnou vzpomínku. Angažmá na Kypru totiž ukončily zdravotní komplikace spojené se zády, které nakonec 31letému univerzálovi stoply kariéru úplně. „Důležitý byl ale i přestup do Sigmy, kde jsem chtěl navázat na tátu. Splnil jsem si velký klukovský sen, protože jsem si zahrál ve stejném klubu jako on," pokračoval Milan Kerbr mladší.

„Vážně krásný konec kariéry. Nejkrásnější možný. Teď už směřuji k trénování a doufám, že mám před sebou jako kouč úspěšnou kariéru," uzavřel rodák z Uherského Hradiště. Jestli se přesune právě tam, nebo bude pokračovat v Sigmě, ukáží následující týdny.

Trenér Liberce Pavel Hoftych o Milanu Kerbrovi „Hrál jsem ještě proti tátovi Milana, teď jsem ho přes něj pozdravoval, tak to udělám i přes noviny. Šel v kariéře postupnou cestou, neměl úplně raketový start, ale nakonec odehrál spoustu zápasů. Šlo o kvalitního hráče, na kterého se blbě hraje. Teď před zápasem říkal, že není vůbec připravený a že vůbec netrénoval. Nakonec rozhodl. Gratuluji mu ke kariéře, užil si krásný happyend. Zdravím ho, ať si užívá života. Gól k tomu patří." Trenér Olomouce Radoslav Látal o Milanu Kerbrovi „Je otázka, kde Milan zakotví a kde bude svou cestu rozvíjet. Přeji mu jen to nejlepší a ať se rozhodne proto, co ho bude bavit. Trenéřina není lehká. Začíná, je mladý kluk. Se mnou pracoval a byla z něj cítit obrovská chuť. Viděl jsem obrovský elán, chce na sobě pracovat. Věřím, že bude v cestě, kterou si vysnil, pokračovat. Určitě z něj jednou bude dobrý trenér.“