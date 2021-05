Slovácko ztrácí kanonýra. Kliment jde do Polska, mohl by ho trénovat Guľa

Dohoda je prý na stole, stačí ji podškrábnout. To bude formalita. Útočníka Jana Klimenta vystřelil povedený ročník k přestupu do polské Ekstraklasy. Jeho novým působištěm bude Wisla Krakov, slavný klub se šedivou současností. V poslední sezoně skončil až třináctý, čtyři body od sestupu.

Klimentův příchod znamená, že padá varianta s plzeňským Zdeňkem Ondráškem. Jeho návrat byl pro klub finančně nákladný. Zato snajpr z Uherského Hradiště je volný hráč. „Je to hotové,“ sdělil zdroj. „Ke kádru vám nemůžu nic konkrétního říct. Ty věci se řeší za pohodu. Odchody Hofmanna a Klimenta jsou avizované, asi budou,“ připustil kouč Martin Svědík.

Slovácko se sice snažilo jihlavského odchovance udržet vylepšenou nabídkou nového kontraktu, ale to se nepovedlo. Stejně jako v případě Hofmanna. Ten zvažuje, kam povedou jeho další kroky.

Wisla naopak ostrouhala se svým intenzivním zájmem o Svědíka. Ten po úspěchu v Uherském Hradišti pokračuje. Místo něj možná převezme Krakov slovenský expert Adrian Guĺa, nedávno propuštěný z Plzně.

Původně měl přednost Svědík. Zástupci Wisly se na něj dotazovali i českého trenéra Vernera Ličky, který v klubu dříve působil. Nic špatného o něm neřekl, naopak. Ke Svědíkovi má blízko, považuje ho za tuzemskou špičku. „Je to trenér pro polskou top pětku, šestku,“ mínil. „Všeobecně se tam o kvalitách českých koučů ví. Je o ně velký zájem. Mám dojem, že poslední dobou je největší o Martina,“ sdělil iSportu. Náročného experta měl v merku rovněž slovenský vicemistr DAC Dunajská Streda, kam dost možná zamíří David Holoubek.

Pozitivní zprávou pro Slovácko je, že s vysokou pravděpodobností nepřijde o elitní záložníky Lukáše Sadílka a Marka Havlíka. Ti mají smlouvu ještě na rok a nabídky zatím jen z české ligy. O oba prý stojí Baník. „Už stokrát jsem opakoval, že od nás by měli hráči odcházet v rámci Česka jen do Sparty, Slavie nebo Plzně,“ uvedl výkonný ředitel Petr Pojezný.

Produktivní Sadílek je srovnán s tím, že dres v létě nezmění. Bude dál kopat za mateřský klub. „Je to nastavené tak, že zůstávám. Bavili jsme se o tom. Nevím, co by muselo přijít za nabídku, abych odešel. Strašně moc se těším na výjimečnou příští sezonu, na poháry. Pro klub to bude sláva. Doufám, že se dostaneme do skupiny,“ prohlásil autor vítězné branky v derby s Fastavem.