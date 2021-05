Svědík odhodil stres a daroval čepici. Neuvěřitelné okamžiky, kochal se

Je vám krásně po těle?

„Jsem strašně rád, že jsme potvrdili celou sezonu vítězstvím v derby. Zažívat tyto okamžiky je neuvěřitelné. Proto fotbal děláme. Všem patří velký dík, vychutnáváme si to. Když člověk vidí lidi, jak fandí, skandují, některé věci si uvědomí. Člověk si to chce užít, vychutnat. Přiznám se, že tohle moc neumím. Možná právě proto to ze mě celé spadlo a dostal jsem se před fanoušky do takových emocí. Víte, jak to chodí. Zvlášť v trenérské profesi. Začne nová sezona a za měsíc může být všechno jinak.“

Jak velký úspěch to pro vás je?

„Řadím ho hodně vysoko. Někde jsme tu práci začali a vidíte ten posun v umístění, ve hře. Pro trenéra je největší vyznamenání, že se posouvají hráči. O mně víte, že na ně mám maximální nároky. A to proto, že z nich chci to maximum dostat. A on jako profesionál to musí chtít taky.“

SESTŘIH: Slovácko - Zlín 2:0. Domácí potvrdili nejlepší sezonu v historii

Co vám přijde nejcennější?

„V sezoně jsme měli nějaká úskalí. Nehráli jsme oslnivé zápasy, ale dokázali jsme to urvat s Ostravou, s Libercem. I v závěru se ukázalo, že mužstvo umí hrát na krev a přelomí utkání na svou stranu jiným způsobem. Toho si člověk cení. Někdy se nemusí dařit fotbalově, musíte respektovat i sílu soupeře. Byla to sezona se vším všudy. Nebyla lehká, byla dlouhá. Sešla se tady skvělá parta kluků. V takových regionálních klubech se to sejde jednou za čas. Když jsme se dostali nahoru, řekli jsme si, že chceme něco dokázat, zapsat se do historie. Všem hráčům patří obrovské poděkování. A samozřejmě musím poděkovat svému realizačnímu týmu. Pepovi Muchovi, Luboši Přibylovi, Honzovi Palinkovi, masérům. Moc si cením práce kondičního trenéra Mirka Mikšíčka, což je dnes potřeba. Pepa zase zkvalitnil standardní situace. Nerad bych na někoho zapomněl.“

Vaši oblíbenou kšiltovku jste po duelu se Zlínem věnoval dlouholeté fanynce klubu Růženě Paškové. Proč?

„Paní Pašková chodí i na tréninky, prožívá zápasy. Ta čepice jí patří právem. Celý mančaft ji má rád. Vnímáme ji jako skalní fanynku. Dík za to, že nám drží palce a podporuje nás. Teď musí kluci na čtrnáct dní úplně vypnout a načerpat síly do další sezony. Zase bude náročná. Budeme mít o soutěž navíc.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 9. L. Sadílek, 90. Jurečka Hosté: Sestavy Domácí: Bajza – Tomič, Mich. Kadlec (C), S. Hofmann, Havlík – M. Petržela (77. Jakub Rezek), Mareček (61. Kalabiška), V. Daníček, L. Sadílek, Navrátil (61. Jurečka) – Cicilia (68. Kohút). Hosté: S. Dostál – Procházka, J. Kolář (79. Cedidla), Simerský, Matejov (86. Potočný) – Hlinka, Fantiš, Vraštil (71. Jawo), Y. Dramé (79. Čanturišvili) – Poznar (C), Martínez García (71. Janošek). Náhradníci Domácí: Borek, Jurečka, Kohút, Šimko, Kalabiška, Rezek, Kubala Hosté: Čanturišvili, Cedidla, Janetzký, Janošek, Jawo, Potočný, Rakovan Karty Hosté: Jawo Rozhodčí E. Marek – A. Horák, M. Novák Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 1570 diváků