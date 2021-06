Sparta uplatnila opci na klíčovou oporu Hancka, vyhráno ale ještě nemá

Dvě sezony, obě formou hostování, má za sebou v rudém dresu obránce Dávid Hancko. Nyní by Sparta chtěla klíčového obránce získat natrvalo, podle zpráv z Apeninského poloostrova se proto rozhodla uplatnit opci, kterou měla v dohodě s Fiorentinou od loňského léta zakotvenou.

To ovšem ještě nemusí být úplný konec příběhu. Italský klub má totiž možnost slovenského reprezentanta do 15. června vykoupit zpět. Je otázkou, zda k této možnosti přistoupí, samotný hráč totiž podle informací serveru iSport.cz jednoznačně preferuje setrvání na Letné.

Pokud by k němu ovšem nedošlo, jsou Pražané připraveni na alternativní řešení. To by mohl představovat stoper Jakub Brabec. Zkušený obránce působí ve Viktorii, Pavel Vrba by s ním ovšem v případě Hanckova odchodu rád navázal na předchozí úspěšnou spolupráci ze Štruncových sadů. Kolem Brabce podle informací iSport.cz krouží i chorvatské Dinamo Záhřeb.

Hancko v nedávno skončeném ligovém ročníku odehrál 24 utkání, ve kterých vstřelil pět branek a přidal dvě asistence. Navzdory častým zdravotním problémům stejně jako loni na jaře patřil mezi klíčové opory rudých.