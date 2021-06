Sparta má náhradu za Plavšiče! Křídelník Pešek se upsal na tři roky

Deník Sport o tom jako první informoval už 20. května, nyní je to oficiálně potvrzeno. Jakub Pešek se stal první letní posilou Sparty, s druhým týmem nedávno skončeného ročníku FORTUNA:LIGY podepsal smlouvu na tři roky. V kádru Pavla Vrby by měl zacelit místo po Srdjanu Plavšičovi, jenž na konec smlouvy rudé opustil a přesouvá se do konkurenční Slavie. „Pocity jsou to neskutečné, protože se vracím domů. Od začátku to byl můj cíl, když jsem ze Sparty odešel. Ten cíl se naplňuje a jsem za to strašně šťastný,“ uvedl Pešek pro klubový web.