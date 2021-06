Sezona Baníku: fenomén v bráně, ofenzivní objev, ale i podivné tahy

Jak trenér Ondřej Smetana, tak zkušený levý bek Jiří Fleišman označili po sezoně za hlavní důvod nepovedené sezony neefektivitu. Ostatně tenhle atribut zmiňují vždy téměř všechny neúspěšné kluby... Pravdou je, že nemít v bráně Jana Laštůvku, který si v deseti zápasech od deníku Sport vysloužil aspoň známku 7, byl by Baník v tabulce ještě daleko níž. Minimálně o deset bodů, někde kolem 13. příčky, což by byl teprve trapas. Gólman, jenž za měsíc oslaví 39. narozeniny, předváděl famózní výkony. Důkazem je nejen deset nul, ale celkový přínos a vliv na klub. Legenda FCB.

iSport podcast: Proč v Baníku pokračuje Smetana? Byli ve hře jiní a co tandem s Galáskem?

Když v průběhu sezony měníte kouče, je to známka toho, že je něco špatně. Pro tradiční klub s ambicemi, jako je Baník, byly trenérské tahy až nedůstojné. I fanoušci kroutili hlavou. Nejdříve loni v zimě slova o dlouhodobé koncepci s Lubošem Kozlem, jenž nahradil Bohumila Páníka. Letos v únoru pak ujišťování, že šéf lavičky má důvěru a dostane čas – a za tři týdny vyhazov. Mezitím si Ostravští nechali utéct vysněného Pavla Vrbu, aby nakonec ročník dokončil začínající Ondřej Smetana bez licence. Na Bazalech si přejí, aby byl Tomáš Galásek ten pravý. Ale jako asistent?

Sparta - Baník: De Azevedo našel Buchtu, ten uklidil míč do sítě! 1:1

Po Janu Laštůvkovi druhé pozitivum ročníku, stejně jako jarní progres Filipa Kaloče, který po nástupu kouče Ondřeje Smetany neskutečně ožil. David Buchta odehrál jen 765 minut, ale zařídil deset gólů (šest jich sám vstřelil, na čtyři přihrál). Domnívat se, jak by jeho čísla vypadala, kdyby dostal tolik prostoru jako jiní, je už nyní zbytečné. Pro Baník je důležité vědomí, že v něm má ofenzivní klenot, který je třeba trpělivě brousit. Zahrnout jej důvěrou a třeba ho i zkoušet na pozici, kde se cítí nejlíp, tedy na podhrotu. Totéž platí pro Kaloče, není to defenzivní středopolař.

Ode zdi ke zdi

Fanoušky naladily s pompou prezentované příchody Romana Potočného, Rudolfa Reitera či Pepeho Meny. Všichni z nich však byli v průběhu sezony v tichosti odveleni pryč, někteří nadobro. Stejně jako Milan Lalkovič či Tomáš Smola. To není úplně povedená bilance sportovního úseku za poslední dobu, zvlášť při vědomí, že rozpočet klubu patří po pražských „S“ a Plzni k nejvyšším v soutěži. Koncepce, výběr hráčů i skladba kádru drhne. Pohárový úspěch, který by si majitel Václav Brabec za záchranu Baníku zasloužil, je stále v nedohlednu. Jinde to holt dělají lépe. A za míň.