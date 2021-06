Vachoušek: Po pohovorech přijdou změny. Lákáme hráče Slavie i Plzně

Teplice v uplynulém ročníku do posledních kol hrály o záchranu v elitní soutěži. Realizační tým zpracoval obsáhlou analýzu – už tedy víte příčiny úpadku?

„Citelně nás zasáhl covid, především důležitou osu týmu. Je to nemoc, která dokáže nadělat paseku a návrat hráčů do formy je velmi individuální: někomu to trvá týden, někomu i měsíc. Neomlouvá nás to, ale na druhou stranu nemáme 25 hráčů, abychom postavili dvě vyrovnaná mužstva a udrželi kvalitu výkonů. Když jsme se po covidu chtěli zvednout, přišla jiná zranění. Přetržený zkřížený vaz u Žitného či Heidenreicha už zkrátka neovlivníte.“

Spousta hráčů však dlouhodobě hraje pod svoje možnosti. Není to otázka posledních pár měsíců, ale už několika sezon. Čím to je?

„Řešíme to. Nesedíme tu jen tak. Bavíme se o tom s trenéry i v úzkém okruhu lidí. Pitváme se v tom. Měl jsem pohovory se všemi hráči. Co jsem se dozvěděl, veřejnosti říkat nebudu, ale zkusíme podle toho od nové sezony dělat věci jinak. Je pravda, že jsme vyhráli strašně málo utkání. Budu od týmu vyžadovat daleko větší hlad po pocitu vítězství. I v přátelských zápasech či na tréninku.“

Odcházejí zkušení hráči Jakub Řezníček a Vukadin Vukadinovič. Proč nebudou pokračovat?

„Rozhodli jsme se, že s nimi dál pokračovat nebudeme. Chceme mít v kádru zkušené hráče, kteří vytvoří základní osu, ale zároveň je chceme doplňovat mladými a dravými hráči, pro které nebudou Teplice konečná, ale budou se chtít posunout ještě dál. Roli logicky hraje i finanční stránka, kdy musíme brát zřetel na náš rozpočet.“

Nebojíte se, že tým bude v příštím ročníku spíš slabší?

„Odcházejí zkušení hráči, ale na druhou stranu finanční situace je taková, že nic jiného nám nezbývá. Musíme dát šanci mladým hráčům. Všichni kromě Žitného by měli začít letní přípravu. Komunikujeme s Plzní, že pár hráčů by se mělo zapojit s námi do přípravy. Máme vytipované hráče i ve Slavii. Osa starších hráčů musí udělat vše pro to, abychom od začátku udělali co nejvíce bodů. Budu po hráčích daleko víc šlapat. Po starších i po mladších. Budu dbát na to, aby na sobě více pracovali, více se věnovali i individuální přípravě a měli větší zapálení.“

Jak s odstupem času hodnotíte angažování trenéra Radima Kučery?

„Brali jsme jej z důvodu, že umí pracovat s mladými hráči. Nejsme klub, který by utrácel peníze za velké hvězdy a hotové hráče. Chtěli jsme někoho, kdo bude pracovat s odchovanci. Případně jako tomu bylo u Roberta Jukla, který dorazil v hráčské výměně z Hradce.“

A co se týká postavení v tabulce?

„Trenér si je vědomý, že postavení v tabulce následně odpovídá i spokojenost vedení, ale nechtěl bych vše házet na něj. Celé mužstvo včetně mě bychom se měli spojit a bojovat za to, aby Teplice byly v tabulce výš. A nemuseli jsme se strachovat, zda nesestoupíme.“

Bude další sezonu pokračovat i Tomáš Grigar, jemuž končí smlouva?

„Nabídli jsme mu roční smlouvu a čekáme, jak se k tomu vyjádří. Jaká bude jeho pozice, ukáže čas. Myslím si, že v závěru ligy ukázal, že může být stále platným hráčem. Jestli bude Tomáš jednička, dvojka či mentor Čtvrtečky s Němečkem se uvidí.“

Teplická defenziva patřila v minulé sezoně k nejhorším v lize. Opouští vás David Heidenreich a Šimon Gabriel. Čistě klasičtí stopeři tak v kádru jsou jen Ondřej Mazuch, Jan Shejbal a Martin Chlumecký. Jan Knapík předváděl lepší výkony spíš jako defenzivní záložník a Tomáš Kučera se do obrany rovněž nežene. Nebojíte se o stav defenzivy?

„Knapík pro mě určitě není střední záložník. Celý dorostenecký věk i při přechodu do áčka byl považován za stopera. Máme tedy čtyři stopery a podle mě je to na Teplice dostačující počet. Pokud bychom měli problém, může tam zaskočit i Tomáš Kučera. Heidenreich i Gabriel se sice vrací, ale nikde není psáno, že nebudeme mít šanci je, nebo jiné hráče na tuto pozici ještě získat.“