INSIDER speciál 2: Plavšič je trdlo, jestli lhal, ale ne zrádce, míní Hašek

Jen co skončila sezona, začalo být rušno na fotbalovém přestupovém trhu. Jako první začala oznamovat nové tváře pražská Sparta, která představila záložníka Jakuba Peška z Liberce a obránce Caspera Höjera z Aarhusu. I Slavia se však dala už před časem do díla a očekává se, kdy představí nejtřaskavější posilu, jež má letenskou minulost: Srdjana Plavšiče. Předpokládaný transfer při tom budí vášně mezi sparťanskými fanoušky i hráči. „Já ho jako zrádce nevidím. Není to nic překvapivého, šel by do mužstva, kde se hráči zlepšují,“ glosuje trenér Martin Hašek ve druhém speciálním dílu videopořadu Ligový insider. V něm se věnuje právě (potenciálním) přestupům do pražských „S“ i Plzně a dalším jménům jako Michael Krmenčík, Jakub Brabec nebo Ivan Schranz.

Sparta, Slavie – a mezi nimi Plavšič. Drobný srbský záložník je středobodem emocí, které se vážou k jeho přechodu z Letné, kde mu končí smlouva, do Edenu. Očekává se, že se brzy připojí ke slávistickému týmu a oficiálně bude jeho přesun oficiálně potvrzen. „Je to běžec – a takové Slavia správně přivádí. Nemyslím si ale, že by s ním počítala jako s pilířem, dělá hráče na doplnění kádru,“ míní Hašek a podrobně analyzuje Plavšičovy přednosti i nedostatky. Zmiňuje také symbolický rozměr takového tahu. „Slavia by tím ještě umocňovala pocit dominance, byla by to facka Spartě a jejím fanouškům,“ domnívá se.

Sparťané se mezitím s Plavšičem rozloučili svérázným způsobem. Přeškrtli jeho velkoformátovou fotografii v šatně a přidali vulgární vzkaz. Odráží se v tom nejspíš i pocit, že jim záložník v závěru sezony lhal, když tvrdil, že se Slavií na přestupu domluvený není. „Jestli jim lhal, tak je trdlo,“ říká Hašek a popisuje, jak se měl pětadvacetiletý rychlík zachovat. „Ale že by to někdo musel řešit takhle... Nepřijde že mi, že to je na úrovni dospělého člověka,“ dodává k peprnému „sbohem“ od (bývalých) spoluhráčů.

LIGOVÝ INSIDER speciál s... Martinem Haškem

Jak se v posledních sezonách zlepšil Jakub Pešek?

Nakolik se uplatnily dosavadní posily pražských ze severu Evropy?

Dávaly by smysl příchody Michaela Krmenčíka a Jakuba Brabce do Sparty?

Čím Srdjan Plavšič zapadá do slávistického herního stylu a čím se vymyká?

Uspěl by Ivan Schranz i v týmu ligového hegemona?

Jak si na přestupovém trhu vede Plzeň a co je její problém?

