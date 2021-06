Slavia začne zbrojit na novou sezonu po Anglii. I s Plavšičem a Schranzem?

První pracovní den nové sezony Slavia naplánovala na 23. června. Trenér Jindřich Trpišovský dobře ví, že letní příprava bude problematická. Hráči do ní budou naskakovat různě, řada z nich zatím ani netuší, kdy budou mít dovolenou, natož kdy skočí znovu do tréninkového procesu. Blíží se nicméně oficiální oznámení příchodu Srdjana Plavšiče a Ivana Schranze.

Červenobílí se poprvé sejdou jen den po zápase české reprezentace proti Anglii, kterým národní tým uzavře základní skupinu na EURO. Ve výběru kouče Jaroslava Šilhavého figurují ze Slavie obránci Jan Bořil a David Zima, záložníci Petr Ševčík a Tomáš Holeš a krajní univerzál Lukáš Masopust. Slováky reprezentuje záložník Jakub Hromada.

Všichni jmenovaní ale nestihnou kondiční soustředění v rakouském Aigenu, které má celek z Edenu naplánováno od 24. června do 2. července. Druhý (už herní) kemp pak absolvuje také v Rakousku - od 7. do 17. července. Generálku bude představovat zápas s Piastem Gliwice, šestým týmem uplynulého ročníku polské ligy.

Postupně se budou zapojovat i hráči z Afriky, kteří v první polovině června odehrají přátelské zápasy, například Oscar nastoupí za Libérii proti Mauretánii až 11. června. Abdallah Sima by se měl za Senegal představit ještě 8. června stejně jako Peter Olayinka za Nigérii.

Liga vykopne nový ročník o víkendu 24. a 25. července, pro Slavii bude vrcholem úvodní části nové sezony boj o Ligu mistrů. Startuje ve třetím předkole, které začíná 3. srpna. V tu chvíli by už měla být Trpišovského družina v plné zbroji a kondici. Včetně nových posil.

Už v tomto týdnu by totiž klub měl podle zpráv ze zákulisí oficiálně oznámit příchod Srdjana Plavšiče, který neprodloužil smlouvu na Spartě a do Edenu dorazí jako volný hráč. Je otázka, jestli začne přípravu od prvního dne, spíš ano. To samé platí i o útočníkovi Jablonce Ivanu Schranzovi. I s ním už má být Slavia dohodnutá, příchod by měl být oficiálně oznámen ještě v tomto týdnu.