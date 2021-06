Guľa má nové angažmá! Trenér se po konci v Plzni upsal v Polsku

Guľa opustil na jaře Plzeň, kde ho pozici stály špatné výsledky a absence evropských pohárů. Rozhodoval se mezi nabídkami ze Slovenska a z Polska, nakonec zamíři do soutěže, v níž v minulé sezoně koučoval český trenér Vítězslav Lavička a nejlepším kanonýrem se stal Tomáš Pekhart z Legie Varšava.

S třináctinásobný polským šampionem, který už deset let čeká na titul a naposledy obsadil v Ekstraklase až třinácté místo, podepsal Guľa dvouletou smlouvu.

Do Wisly odešel po sezoně ze Slovácka také útočník Jan Kliment, už od minulé sezony zde působí i obránce Michal Frydrych, který do Polska odešel ze Slavie.

Guľa je bývalým záložníkem Opavy, Jablonce nebo Žižkova, trenérskou kariéru začal v Trenčíně, se Žilinou získal v roce 2017 titul. Poté vedl slovenskou reprezentaci do 21 let, od níž odešel v polovině sezony 2019/20 do Plzně, kde nahradil Pavla Vrbu.

V prvním neúplném ročníku skončil s Viktorií druhý. Následně s ní však vypadl v předkolech Ligy mistrů i Evropské ligy a Západočeši podruhé za sebou nepostoupili do hlavní fáze evropských pohárů. V průběhu poslední ligové sezony byla Guľova pozice několikrát v ohrožení. Vedení klubu ho odvolalo květnu, kdy Plzeň byla až na páté pozici, na které i skončila.

Guľa s mužstvem došel alespoň do finále domácího poháru, při prohře v závěrečném utkání se Slavií však na lavičce už byl staronový trenér Michal Bílek.

Wisla je se 13 tituly čtvrtým nejúspěšnějším klubem v Polsku. Poslední ligové prvenství však získala v roce 2011.