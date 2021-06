Guľa po Plzni nejspíš zamíří do Polska. Má ale i nabídku ze západu

Dnešek je důležitý den pro kariéru Adriana Guľy, hodně napoví o jejím dalším směřování. Buď nedávný trenér Plzně přijme nabídku Wisly Krakov, s níž v pondělí a v úterý rokoval. Anebo řekne ne a nechá si otevřená vrátka pro zajímavé angažmá v západní Evropě, které se před ním začíná rýsovat. „Je to tak devadesát ku deseti,“ řekl deníku Sport dobře informovaný zdroj.

Po předčasném a hořkém konci plzeňské štace pokorně plánoval nucenou dovolenou a dlouhý odpočinek, s rychlým nástupem do dalšího angažmá Adrian Guľa příliš nepočítal. Jenže nabídky mu chodí jedna za druhou – a s přibývajícím časem čím dál tím zajímavější.

Bývalý trenér Trenčína, Žiliny i slovenské reprezentace do 21 let je zkrátka pořád v kurzu.

První se ozvala Jagiellonia Bialystok, devátý tým polské Ekstraklasy, za který hrají i Češi Michal Pospíšil a Tomáš Přikryl . Vzápětí se přidaly i DAC Dunajská Streda a ještě jeden nejmenovaný slovenský tým, patrně Trenčín.

Největší tah na branku však projevuje Wisla Krakov, o které v souvislosti s Guľou informoval deník Sport už minulý týden. Tradiční polský klub z krásného historického města blízko slovenských hranic obsadil ve skončeném ročníku třináctou příčku, takže má co napravovat. Na soupisce Wisly figuruje ex-slávista Michal Frydrych, na jaře zde hostoval i Uroš Radakovič ze Sparty. Devětašedesátiletý prozatímní trenér Kazimierz Kmiecik příští sezonu určitě pokračovat nebude, jeho dočasný mandát vypršel. Hledá se Kmiecikův dlouhodobý nástupce – a na forhontě je Guľa.

„Adrian byl v pondělí a v úterý v Krakově na jednání a dostal čas na rozmyšlenou do čtvrtka. Buď nabídku Wisly přijme, nebo klub začne řešit další varianty. Na devadesát procent to klapne, v podstatě všechno je dohodnuté,“ řekl deníku Sport dobře informovaný zdroj.

Wisla mezitím získala záložníka Aschrafa El Mahdiouiho z Trenčína a útočníka Jana Klimenta ze Slovácka, oba coby volné hráče po skončení smlouvy. Guľa je dobře zná, do jeho stylu založeného na držení míče a herní dominanci by se určitě hodili. Klub má navíc určitě zdroje i na další posily, které by se mohly rekrutovat klidně i z Plzně.

V čem je tedy háček?

Během schůzek s Wislou dostal Guľa ještě jednu nabídku od zámořské společnosti, která v západní Evropě vlastní několik klubů. A nyní pro ně shání typologicky vhodné trenéry, jejichž primárním úkolem by byl rozvoj hráčů, tedy disciplína, v níž je pětačtyřicetiletý stratég extrémně silný. A nesmírně ho baví.

„Strategie investora je jednotný útočný herní styl pro všechny jeho kluby – i týmy v nich. Plus zhodnocování hráčů, to vše v dlouhodobém časovém úseku. Proto to Adriana docela zaujalo,“ vysvětluje zdroj.

Dnes bude každopádně jasno. Minimálně co se Wisly týče.