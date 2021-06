Po Plavšičovi do Slavie i Krmenčík? Ve hře také Sparta, každé „S“ má jiný plán

Jedna z nejtřaskavějších přestupových kauz posledních let doběhla do svého finále. Jak informoval deník Sport jako první už v pondělí 3. května, křídelník Srdjan Plavšič po skončení sezony zamával Spartě a coby volný hráč se přesunul do Slavie. Mistr včera oznámil podpis tříleté smlouvy s platností od 1. července. U toho ovšem nemusí skončit, v Edenu totiž znovu ožívá téma možného příchodu Michaela Krmenčíka. Tedy hráče, kterého si co by možnou letní posilu zaměřila i Sparta. V zamčené části článku mimo jiné najdete, jakou formu transferu by obě „S“ preferovala.