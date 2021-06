Agent Gluščevič: Ať je Sparta fér, Plavšiče nechtěla. Řekl svou verzi

Dosud zůstával tak trochu v ústraní, přitom se ho celá kauza bezprostředně týká. Bývalý útočník a nyní agent Igor Gluščevič (47) hraje v příběhu přesunu Srdjana Plavšiče z Letné do Edenu zásadní roli. Teď se rozhodl poprvé promluvit. „Je jasné, že Sparta Plavšiče nechtěla. Kdyby ho chtěla, všechno by probíhalo jinak. Nerozumím tomu, proč se to neřekne,“ říká. Zároveň připomíná, že se Slavií začal jednat až v úplném závěru sezony. Deník Sport si ovšem stojí za tím, že dohoda byla upečená mnohem dřív. Už na začátku května. V zamčené části článku najdete i prohlášení Sparty a poznámku redaktora Jana Vacka.

Jako aktivní hráč odehrál za Spartu 27 utkání, vstřelil v jejím dresu čtyři branky. Po letech se Igor Gluščevič srazil s letenským klubem znovu, tentokrát už v roli agenta. A obě strany se rozhodně nepohodly, což vyústilo odchodem Gluščevičova klienta Srdjana Plavšiče do konkurenční Slavie.

Kolem Srdjana Plavšiče bylo v uplynulých týdnech pořádně živo. Jak celou anabázi s jeho koncem ve Spartě a přesunem do Slavie vnímáte?

„Srdjan do Sparty přišel před čtyřmi lety, měl obrovský potenciál. Byl členem srbské dvacítky, která vyhrála v roce 2015 mistrovství světa. Bohužel se týden před turnajem zranil a o zlatou medaili přišel. Na Letné tehdy působil trenér Stramaccioni, všechno do sebe zaklaplo. Byli jsme spokojení. Plavšič se ale za čtyři roky výrazněji neprosadil. Byla tam zranění, potom covid. Klub chtěl rok před koncem smlouvy hráče prodat. Bohužel to z různých důvodů nebylo realizovatelné. Srdjan zůstal, ale neměl to jednoduché. Na Spartě mu řekli, že nebude hrát. On ale makal a na hřiště se dostal, třeba proti AC Milán v Evropské lize.“

V lednu ale na Plavšiče konkrétní nabídka přišla.

„Ano, z Izraele. Sparta měla zájem ji přijmout, aby za hráče dostala nějaké peníze. To je normální a běžná praxe u hráče, kterému za šest měsíců končí smlouva. Srdjan tam ale jít nechtěl, neviděl v tom perspektivu. V klubu nám řekli, že to nechceme udělat, abychom měli za šest měsíců lepší pozici. To je nesmysl.“

Proč myslíte? V té době bylo zřejmé, že Plavšič může být od léta volným hráčem.

„Řekl jsem jim, že pokud to vnímají takhle, můžeme podepsat novou smlouvu s tím, že jim za šest měsíců nebo za rok přinesu ty peníze, které nabízeli Izraelci. Reakce byla taková, že má Plavšič vysokou smlouvu, že se za tři a půl