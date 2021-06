Plavšič Slavii obdivoval v Lize mistrů, ta je jeho sen. Nechci nic slibovat, říká

Byl to pořádný třesk, když už 3. května přišel deník Sport s informací , že Srdjan Plavšič po konci smlouvy ve Spartě zamíří do Slavie. Celek z Edenu ve čtvrtek tuto informaci oficiálně potvrdil. Srbský záložník se od 1. července stane definitivně slávistou. Kontrakt podepsal do června 2024. „Přišel jsem pro vítězství a výhry. Proto jsem se nakonec rozhodl pro Slavii,“ uvedl Plavšič v prvním rozhovoru pro klubový web .

Za Spartu odehrál 101 soutěžních zápasů, v nichž vstřelil 10 gólů a přidal navrch 18 asistencí. Tím ale jeho rudá bilance skončila. Nově bude sbírat čísla u hlavního rivala, ve Slavii. Srdjan Plavšič pečetil podpisem tříletý kontrakt. „Na novou výzvu se moc těším. Přišel jsem do Slavie, abych byl úspěšný a vyhrával co nejvíce trofejí,“ prohlásil Plavšič.

V Česku působí srbský záložník od července 2017. Červenobílé, dříve ještě jako sparťan, sledoval. „Některá utkání jsem samozřejmě viděl. Musím říct, že nejvíce jsem koukal, když jste hráli Ligu mistrů. Zápasy proti Interu a Barceloně se mi hodně líbily. Byly to skvělé duely,“ vzpomněl.

Právě Ligu mistrů by si Plavšič chtěl ve Slavii zahrát. „Je to odmalička můj sen. Doufám, že se mi to tu podaří,“ přeje si.

S novými spoluhráči se zatím nesetkal. „Viděl jsem se jen s trenérem,“ prozradil Plavšič s tím, že společně už i něco málo probrali. K týmu se 25letý fotbalista připojí na soustředění. „Některé kluky už znám, jiné uvidím až tam. Na přípravu se ale hodně těším,“ řekl Plavšič.

Co se týče toho, co od něj mohou v Edenu očekávat, zůstal opatrný. „Myslím, že někteří fanoušci už mě znají, ale nechci nic slibovat, protože to nemám rád. Musím jen říct, že do každého tréninku a zápasu dám maximum, všechno budu dělat na sto procent,“ slíbila fanouškům Slavie druhá letní posila. Tou první byl útočník Ivan Schranz.