Střelci na rozcestí, Drchal s Pulkrabem se vracejí na Letnou. Přesvědčí Vrbu?

V nedávno skončeném ročníku nasázela Sparta 82 gólů, především po nástupu Pavla Vrby byla suverénně nejpotentnějším mužstvem ze všech účastníků ligového pelotonu. Do nové sezony by se její palebná síla mohla ještě znásobit.

A to i za předpokladu, že by se jí nepovedlo získat z Brugg reprezentačního útočníka Michaela Krmenčíka, o kterého usiluje společně s konkurenční Slavií.

Na Letné se totiž na blížícím se startu letní přípravy budou podle informací webu iSport.cz hlásit útočníci Václav Drchal s Matějem Pulkrabem. Oba se vracejí z hostování, první působil v Mladé Boleslavi, druhý v Bohemians.

Nyní se před nimi otevírá možná poslední příležitost, jak si říct o pevné místo ve sparťanském áčku. K tomu potřebují jediné: přesvědčit ofenzivně laděného trenéra Vrbu, že s nimi může počítat.

„Matěj má rok na to, aby se ukázal. Jsem toho názoru, že další hostování už v jeho případě nedává smysl. Pokud by se neprosadil do kádru Sparty, budeme preferovat transfer do jiného klubu,“ prohlásil na adresu Pulkraba hráčův agent Pavel Paska ze společnosti ISM.

Důrazný útočník má na Spartě smlouvu už pouze na rok. Pokud by se do kádru neprosadil, je vysoce pravděpodobné, že by k jeho transferu na jinou adresu došlo ještě nyní v létě. V minulé sezoně Pulkrab nasázel v zelenobílých barvách pět branek, k tomu přidal jednu asistenci.

Teplice - Bohemians: Gól! Pulkrab poslal svou hlavičku přesně do brány, 0:1

O něco nadějnější vyhlídky má druhý střelec do party, stále teprve jednadvacetiletý Drchal. Ačkoliv už v kariéře prodělal dvě vážná zranění kolena, na Spartě na něj nezanevřeli. Nadále se s ním počítá, plavovlasý útočník stále patří do kolonky hráčů, kteří by v největším českém klubu mohli mít budoucnost.

„Vaškovi výborně vyšel závěr sezony. Je obdivuhodné, jak se po dvou vážných zraněních dokázal vrátit. Moc mu pomohlo hostování v Mladé Boleslavi a trenér Jarolím,“ zdůraznil Paska.

Drchal skutečně nabral v ligovém finiši báječnou formu, v posledních čtyřech utkáních nasázel pět branek. Celkem jich v ročníku stihl šest, k tomu dvě asistence. To všechno za pouhých 905 minut na place.

Mladá Boleslav - Bohemians: Fotbalová krása! Drchal povedenou střelou z první překonal bezmocného Le Gianga, 1:0

„Vašek stojí na startovní čáře a je pouze na něm, aby zabojoval o místo ve Spartě,“ prohlásil Drchalův agent.

Oba útočníci se tak nacházejí v obdobné pozici. Dokáže některých z nich Vrbu přesvědčit?