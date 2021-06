Dojednáno: Stronati přestupuje do Puskáse, do Baníku přijde Lischka

Podle informací iSport.cz je hotovo! Baník prodává Patrizia Stronatiho (26) do maďarského Puskáse, který za důrazného stopera ve finále nabídl kolem 950 tisíc eur (přes 24 milionů korun) plus tučné bonusy. Jednalo se až do páteční noci, Ostravští nakonec transfer akceptovali. Jako náhrada v pondělí na Bazaly dorazí David Lischka (23) ze Sparty.