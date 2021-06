Zlín cepuje živel! Jelínek čeká na Condeho a sází na posily z Baníku

Posily z Baníku Martin Fillo a Robert Hrubý svého nového nadřízeného teprve začínají poznávat. O Jelínkovi, jemuž bude sekundovat Marek Kalivoda s licencí, zatím měli jen zprostředkované informace od spoluhráčů či z hovorů po telefonu.„Působí na mě mile, udělal dojem,“ vyznal se střední záložník Hrubý, jenž ukončil hostování v Jablonci a Ostrava o něj dál nejevila zájem. Pro Zlín má být klíčovým mužem. Stejně jako Fillo.

V kabině už si po dojetí kontraktu vyklidili skříňku lídr defenzivy Petr Buchta i neproduktivní krajní halv Vakho Čanturišvili. Na hostování do Líšně byl uvolněn mladý útočník Šimon Chwaszcz, na Toutou Martinse nebyla uplatněna opce. Zatím chybí další dva cizinci, zraněný Lamin Jawo a Cheick Conde, který stále trčí v Africe. Tam byl na začátku března vyhoštěn po propadnutí pasu.

„To rozhodnutí už bylo zrušeno, může se vrátit do Česka. Tu hlavní věc se podařilo vyřešit,“ ulevil si generální manažer Zdeněk Grygera. To neznamená, že guinejský talent záhy dorazí do Zlína. Je potřeba vyřídit další formality. Když to půjde dobře, připojí se k mužstvu v průběhu přípravy. „Počítám s ním. Poslední zprávy, které mám, jsou dobré,“ potvrdil Jelínek.

Sháňka je ještě po útočníkovi. Vpředu je konkurence malá. Ovšem trh toho moc nenabízí. „Hledáme někoho k Tomáši Poznarovi, potřebujeme víc branek,“ uvedl kouč. „Rádi bychom někoho přivedli, ale je to složité,“ povzdechl si Grygera, jenž věří v Jelínkův zápal pro práci. Nadějný kouč dává do všeho energii. Už jako obránce byl na place i v kabině vidět a slyšet. Paradoxně však není příliš ambiciózní. „Nikdy jsem neprahl po tom hrát nebo trénovat ligu,“ přiznal. „Spíš dělám, co mě baví, a uvidíme, kam mě to dovede. Dělám to tak, jak to mám rád a dávám tomu všechno. Jestli je tohle odměna za moji práci, to nechám na posouzení jiných,“ dodal.

Na trenéřině má nejradši tréninkový proces, v němž může přenášet své myšlenky na hráče a pilovat taktiku. Cesta k zápasu, který je vyvrcholením cyklu, je to, co ho naplňuje. Po ostravském Ondřeji Smetanovi bude Jelínek druhým nejmladším koučem ve FORTUNA:LIZE. „Chci, aby byl ve hře vidět nějaký otisk. O mně se ví, že jsem náročný. I co se týká kondice, koncentrace. Rádi bychom se prezentovali moderním fotbalem. Chceme být variabilní. Budu preferovat hráče, kteří dělají na hřišti to, co chci. Nemůžeme si vybírat, jestli je mladý nebo starý. Skončili jsme čtrnáctí, chceme zlepšit umístění,“ nastínil své smělé představy.

O Jelínkovi u lajny víte. Na hráče křičí, usměrňuje je hlasitými pokyny. Emoce v sobě nedusí. Trošku živel. „Marek (Kalivoda) mě dokáže mírnit,“ ocenil přístup klidnějšího asistenta. „Když někdo nedělá to, co má a umí, dokáže mě to nastartovat.“

Na nováčky z Baníku bude nástupce Bohumila Páníka hodně spoléhat. „I když je Hrubý v těžké situaci, neměli bychom se bát mu nahrát. Měl by si s tím poradit. Fillo je jezdec. Nedá nikomu nic zadarmo. Absolutní profesionál,“ podotkl Jelínek. „Nejezdím po českých stadionech, abych si dělal kamarády. Dělám maximum pro svůj tým,“ reagoval tvrďák Fillo.